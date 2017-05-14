Экзит-поллы показали успех партии Меркель на выборах в Рейн-Вестфалии 14.05.2017, 20:02

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Сторонники Ангелы Меркель одерживают победу на региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Таковы результаты опроса на выходе с избирательных участков, который проводил телеканал ARD, передает РБК.

Как сообщает агентство Reuters, в соответствии с данными экзит-поллов правящий Христианско-демократический союз (ХДС) прибавил 8% по сравнению с выборами 2012 года и получает теперь 34,5%. Таким образом, консерваторам удалось обойти своих основных оппонентов — Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которые потеряли 9% и набирают 30,5%.

Значительно потеряли и «Зеленые», у которых всего 6%. При этом вероятные союзники ХДС по коалиции в региональном парламенте — «Свободные демократы» — получили 12%.

Четвертое место, с 7,5%, пока занимает «Альтернатива для Германии», выступающая за выход страны из Евросоюза.