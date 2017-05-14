NaviBand: Нужно верить в то, что делаешь 2 14.05.2017, 20:38

Фото: tut.by

Артем Лукьяненко и Ксения Жук поделились своими впечатлениями от «Евровидения» с фанатами.

Артем Лукьяненко и Ксения Жук, представители Беларуси на международном конкурсе песни «Евровидение-2017», вернулись сегодня из Киева. По прилету домой ребята поделились своими впечатлениями с фанатами, передает БелТА.

«Для нас участие в «Евровидении» было интересной историей. Ведь то, что происходит внутри конкурса, совершенно не похоже на те представления о конкурсе, когда смотришь его по телевизору. Это такая эмоция и тяжелый труд. Пока мы решили, что больше ни в каких конкурсах участвовать не будем!», - полушутя, полусерьезно сказали артисты.

На вопрос, что бы они пожелали представителям страны на будущих конкурсах, ребята ответили, что важно быть честными. «Нужно быть честными с собой, с песней, не придумывать никакие истории. Нужно верить в то, что делаешь, не слушать никого, и работать с командой, которая тебя поддерживает», - считают ребята.