Путин в Пекине «продинамил» Лукашенко 17 14.05.2017, 20:53

Правитель РФ в Пекине встретился с Си Цзиньпинем и поговорил с четырьмя президентами, но не с Лукашенко.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем в Пекине, где 14-15 мая проходит международный форум «Один пояс — один путь». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы двух государств обсудили растущую напряженность на Корейском полуострове.

Кроме того, Путин «на ногах» встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики кратко переговорили в продолжение сочинского диалога. Вместе с ними об итогах недавнего раунда астанинского процесса по Сирии побеседовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Также российский лидер пообщался с президентами Узбекистана и Кыргызстана. Еще одним собеседником президента России стал премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат.

Напомним, в эти дни с официальным визитом в Китайской Народной Республике находится и Александр Лукашенко. В воскресенье он принял участие в открытии форума «Один пояс и один путь» в Пекине. Его визит в Китай продлится до 16 мая.