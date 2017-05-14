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Голевая передача Калачева помогла «Ростову» победить «Рубин»

  • 14.05.2017, 21:06
Тимофей Калачев

Белорус помог своему клубу добиться победы в 28-м туре чемпионата России.

«Ростов» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России победил «Рубин» — 4:2.

Белорусский полузащитник хозяев Тимофей Калачев провел весь поединок и отдал голевую передачу при третьем взятии ворот, передает «Прессбол».

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Рубин» (Казань) – 4:2 (2:0)

Голы: Азмун, 7 (1:0). Полоз, 19 (2:0). Азмун, 51 (3:0). Нобоа, 73 (4:0). М'Вила, 75 (4:1). Канунников, 87 (4:2).


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