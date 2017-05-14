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Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии объявила об отставке

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  • 14.05.2017, 21:17
Фото: reuters

Ханнелоре Крафт отреагировала на результаты региональных выборов в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. 

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Ханнелоре Крафт сразу после объявления первых результатов выборов, прошедших в воскресенье, 14 мая, заявила, что уходит с поста вице-председателя СДПГ и председателя земельного отделения партии, передает «Немецкая волна».

На земельных выборах находившаяся у власти СДПГ, набрав по прогнозам 30,6 процента голосов, уступила Христианско-демократическому союзу, получившему 34,3 процента. Крафт сказала, что берет на себя ответственность за ранее принятые решения и своей отставкой хочет дать партии шанс на новое начало.

Заместитель председателя СДПГ Ральф Штегнер назвал результат "действительно горьким поражением". По сравнению с результатом прошлых выборов партия потеряла более 8 процентов голосов.


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