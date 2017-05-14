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Макрон сделал первые назначения в аппарате

  • 14.05.2017, 22:20
Эммануэль Макрон

Эмманюэль Макрон назначил 44-летнего Алекси Колера на пост генерального секретаря Елисейского дворца.

В команде президента Франции Эмманюэля Макрона произошли первые назначения. Об этом сообщает Le Figaro.

Макрон назначил 44-летнего Алекси Колера на пост генерального секретаря Елисейского дворца.

Издание сообщает, что Колер возглавлял кабинет Макрона (2014-2016 годы), когда тот был министром экономики Франции.

Главным советником по вопросам внешней политики стал 61-летний посол Франции в Германии Филипп Этьен.

Руководителем аппарата президента - 64-летний Патрик Строда, который занимал должность префекта региона Иль-де-Франс.

Специальным советником назначен 30-летний Исмаэль Эмельян, который ранее занимался стратегией кампании движения «Вперед».

14 мая Эмманюэль Макрон официально объявлен президентом Франции.

8 мая 2017 года Макрон официально стал победителем выборов президента во Франции, получив 66,06% голосов во втором.


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