Макрон сделал первые назначения в аппарате 14.05.2017, 22:20

Эммануэль Макрон

Эмманюэль Макрон назначил 44-летнего Алекси Колера на пост генерального секретаря Елисейского дворца.

В команде президента Франции Эмманюэля Макрона произошли первые назначения. Об этом сообщает Le Figaro.

Макрон назначил 44-летнего Алекси Колера на пост генерального секретаря Елисейского дворца.

Издание сообщает, что Колер возглавлял кабинет Макрона (2014-2016 годы), когда тот был министром экономики Франции.

Главным советником по вопросам внешней политики стал 61-летний посол Франции в Германии Филипп Этьен.

Руководителем аппарата президента - 64-летний Патрик Строда, который занимал должность префекта региона Иль-де-Франс.

Специальным советником назначен 30-летний Исмаэль Эмельян, который ранее занимался стратегией кампании движения «Вперед».

14 мая Эмманюэль Макрон официально объявлен президентом Франции.

8 мая 2017 года Макрон официально стал победителем выборов президента во Франции, получив 66,06% голосов во втором.