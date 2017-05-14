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Захаров хочет три белорусских клуба в КХЛ

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  • 14.05.2017, 22:35
МИХАИЛ ЗАХАРОВ
ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Главный тренер «Юности» убежден, что Беларуси нужно три клуба в Континентальной хоккейной лиге.

- У нас в КХЛ играет один клуб. Как думаете, этого достаточно?

- Конечно, нет! Мое мнение: в КХЛ должно быть три клуба без иностранцев. Чисто белорусскими хоккеистами играть.

- А мы составим три команды?

- Нет, сейчас мы не составим. Но надо поставить такую задачу. Год, два, три надо составлять. Чтобы русские взяли. И только играя с русскими хоккеистами, мы будем бороться. Это я знаю однозначно. Руслан Салей, Микульчики – все они играли против русских. Там борьба идет, – сказал Захаров в эфире «Контуров» на ОНТ, передает «Трибуна».


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