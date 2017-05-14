Курить в ресторанах можно будет только в специально отведенных местах 2 14.05.2017, 22:23

Для этого рестораторам нужно будет создать дополнительные места для курения.

Курить в белорусских ресторанах можно будет только в специально отведенных местах. Об этом сегодня сообщила начальник управления организации торговли и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская, передает БелТА.

С принятием проекта декрета о государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения рестораторам нужно будет создать дополнительные места для курения. «При этом залы ресторанов будут освобождены от курящих, - сказала Виолетта Брезовская. – Если ресторатор беспокоиться о своих клиентах, понимает, что большая их часть курит, то он создаст такое место, сделает его комфортным».

Специалист напомнила о еще некоторых нормах проекта декрета. Так, крупные магазины, начиная с января 2018 года, должны будут продавать сигареты через специализированные отделы. С 2021 года будет введен запрет на использование оборудования, которое висит над кассами.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси <>Наталья Жукова отметила, что принятие декрета в Беларуси направлено прежде всего на формирование негативного общественного мнения о курении.

Как сообщалось, в соответствие с проектом декрета к местам, в которых предлагается установить полный запрет курения, отнесены в том числе остановки общественного транспорта, детские площадки, помещения, занимаемые организациями физической культуры и спорта. Предлагается запретить курение в автомобилях и помещениях, если в них присутствуют дети до 14 лет. К местам, в которых курение запрещено за исключением специально созданных для этой цели, предлагается отнести торговые объекты и рынки, объекты бытового обслуживания населения и общественного питания, помещения и территории, занимаемые госорганами и другие.

Проектом декрета предусмотрено распространение на электронные системы курения и жидкости для них норм и правил, действующих в отношении оборота и потребления табачных изделий. В настоящее время оборот электронных систем курения не регламентируется. Их могут приобретать граждане любого возраста, в том числе дети. Предлагаемые нововведения в действующее законодательство в основном направлены на регулирование оборота жидкостей для электронных систем курения и позволят оценивать их по показателям безопасности.