России нечем платить Трампу 2 14.05.2017, 22:45

Российское общество, которое накачали антизападным допингом, очень устало от него.

Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и американским президентом Дональдом Трампом заявил, что встреча лидеров России и Соединенных Штатов состоится. Якобы была достигнута договоренность о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 7-8 июля на саммите G-20 в Гамбурге. Каких шагов России ждет Запад и почему они будут равны самоубийству главы Кремля, "Апострофу" рассказал российский журналист и публицист Леонид Радзиховский.

Отношения между США и Россией формально существуют. Никто никому войну не объявлял, дипломатические отношения не рвал. Вопрос в другом. Когда Трампа избрали, было много разговоров о "большой сделке" между Россией и Америкой. Как тогда, так и сейчас непонятно, о какой сделке идет речь. Ведь сделка это – товар-деньги. Товар, который Россия хотела бы получить от Америки, — это отмена санкций, прежде всего финансовых. Также РФ нужно, чтобы Штаты перестали давить на европейцев, вынуждая их продлевать свои санкции. Кроме того, есть личные санкции, которые достаточно болезненны для многих российских чиновников высшего ранга, бизнесменов. Но какими деньгами РФ за этот товар может заплатить?

Все эти эйфорические восторги от Трампа психологически были понятны, но российская элита, сколько бы не хорохорилась, сколько бы не надувала щеки, безумно устала от противостояния с Западом. Поскольку входили в это противостояние в пьяном виде, в угаре, а сейчас хмель прошел, никакой перспективы здесь нет, выхода из тупика нет. Элита устала и хотела бы снятия санкций. Отсюда и эйфория по поводу Трампа. Но, кроме распития шампанского и разговоров о том, что Трамп – хороший, России Западу предложить нечего.

На украинском направлении никаких изменений Россия тоже предложить не может. О Крыме разговора нет, никто его никогда не отдаст. На Донбассе Россия сделала все, что могла: конфликт заморожен. Ни о каком выполнении Минских соглашений речи с самого начала не было, они были полной туфтой. Но это не устраивает Запад, а устроило бы торжественное и показательное отступление России. Точно такое же, как в 90-е российские войска выводились из Европы под гром оркестров. Но на это Путин пойти не может, поскольку для него это равно самоубийству. Остается второе направление — Сирия. В бесконечных разговорах о том, что вместе воевать с ИГИЛом, вместе бороться с терроризмом, ничего реального нет. Вся титаническая борьба России в Сирии в течении уже почти двух лет свелась к тому, что она отстояла правление Башара Асада, но это никому не нужно ни в Европе, ни в Америке. С ИГИЛом более и менее успешно борются американцы. Чем им тут Россия может помочь? Ну, будут российские самолеты более активно бомбить ИГИЛ, но военно-технически это ничего не дает. Ничтожная добавка.

Сухопутные войска в Сирию Путин никогда не пошлет. Это невозможно, как и то, что он отдаст Крым. Потому что в России это вызовет взрыв, население будет в бешенстве, все воспримут это как Афганистан. Возможен, конечно, был бы психологический, пиаровский трюк. Это выглядело бы сверхэффектно: как раньше Черчилль, Рузвельт и Сталин, так сейчас Путин, Трамп и какой-нибудь европейский лидер с огромной помпой, с объятьями провозглашают "антигитлеровскую коалицию", союз, подписываются какие-то соглашения о совместной борьбе против ИГИЛ. К сожалению, такой ход тоже невозможен, потому что Путин сделал все для того, чтобы его демонизировали на Западе ничуть не меньше, чем Сталина в свое время. Но Сталин Западу был жизненно необходим, а Путин им не нужен.

Поэтому фактических отношений между США и РФ в смысле снятия санкций, расширения финансовых контактов, технологических, а также, что очень важно для России, снятия напряженности, изменения режима противостояния, не будет. Есть много причин для сохранения такого состояния вещей. Трамп все время висит на волоске. Продолжаются разговоры о подозрительных связях с Россией. Любой шаг в сторону РФ будет рассматриваться через увеличительное стекло и кроме неприятностей ничего Трампу не принесет, а выгод для него в этом никаких нет.

Трамп – это крайне глупые усилия России по вмешательству в американские выборы, которые вернулись бумерангом. От его избрания Россия ничего не поимела. Именно потому, что слишком подозрительны эти контакты и связи. Зачем было так яростно, высунув язык, кричать: да здравствует Ле Пен? Было понятно, что она провалится на выборах. Зачем было настраивать против себя нового президента Франции? Невероятная глупость. Если бы Россия не махала руками, то избранный президент Франции Эммануэль Макрон относился бы к ней гораздо толерантнее.

Но дело даже не в Трампе или Ле Пен, а в том, что России все равно нечего Западу предложить. А РФ нуждается в финансовых вливаниях Запада — ее компаниям нужны дешевые кредиты. Российская элита очень хочет иметь отношения и связи с Западом. Российское общество в целом, которое накачали антизападным допингом, устало от всего этого. Должна же быть синусоида, по крайней мере. Если был подъем этого пьяного куража, то должен быть и спад. Для Путина, если он пойдет избираться в 2018 году, было бы, конечно, великолепным ходом показать: вот, мы сохранили все свои завоевания, жизненно необходимый Крым, сохранили жизненно необходимый Донбасс, и при этом примирились с Западом. Запад же понял и осознал нашу правоту – историческую, психологическую, политическую. А в подтексте этого это означает, что Запад на коленях и на брюхе должен приползти к России. Но не будет же этого: Западу это не нужно, а только РФ.