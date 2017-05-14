Видеофакт: борт «Белавиа» хором поет песню NaviBand 2 14.05.2017, 22:57

Пассажиры в едином порыве поют конкурсную песню белорусов «Гiсторыя майго жыцця».

14 мая в Национальном аэропорту Минск приземлился рейс из Киева. На нем вернулись на родину белорусские участники «Евровидения-2017», группа NaviBand. Накануне Артем Лукьяненко и Ксения Жук по итогам голосования заняли 17-е место в финале «Евровидения».

В Сети появилось видео, снятое на борту самолета Belavia, на котором возвращались ребята. Посмотрите, как пассажиры в едином порыве поют конкурсную песню белорусов «Гiсторыя майго жыцця» и приветствуют их возгласами «Молодцы!» и «Красавцы!», пишет tut.by.