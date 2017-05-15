Трамп рассказал Климкину «очень интересные идеи» по России

Трамп рассказал Климкину «очень интересные идеи» по России3
- 15.05.2017, 7:42
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США дали четкий сигнал о поддержке Украины и готовности к реальному давлению на РФ.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью после визита в Вашингтон, сообщает liga.net.
«Атмосфера встречи была насыщена позитивными эмоциями», - сказал также Климкин по итогам встречи с главами США.
«Сейчас обсуждаются формы, каким образом Соединенные Штаты будут привлекаться. Это может быть отдельное измерение… диалога с Россией и, конечно, в тесной координации с Нормандским форматом. Это могут быть отдельные элементы привлечения, параллельно», - сообщил Климкин.
Министр сказал, что сейчас есть «очень интересные идеи», но об этих идеях он расскажет, когда будет все согласовано среди участников, в том числе и с Германией, и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.