Игорь Рачковский: Против нас сыграло расписание ЧМ-2107 24 15.05.2017, 7:47

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Игорь Рачковский

Фото: pressball.by

Глава Федерации хоккея подвел итог выступления команды на ЧМ в Париже.

«Разумеется, события чемпионата мира в Париже будут осмысливаться с различных углов зрения. Результат неоднозначный, но сегодня надо порадоваться за белорусский хоккей. Мы сохранили прописку в элите. Более того, стран, чьи национальные команды всех официальных возрастов, будут выступать в сильнейших дивизионах – не больше десятка. А ведь сейчас в нашем хоккее – переходный период. Это – объективно. Это – болезненно. Мы совершаем ошибки. Но, тем не менее, осознанно отказались от тактики отсрочки, чтобы не ввести белорусский хоккей в полную стагнацию, буквально, через несколько лет.

А в Париже против нас сыграло расписание чемпионата – катастрофическое. Нас не оправдывает тяжелейший календарь стартовых баталий, но то, что второй год подряд белорусов судьба не милует – факт бесспорный. Психологически мы оказались в яме. Как этого избежать? Советчиков и советов много, но, как я понимаю, во-первых, необходимо находиться в команде, чтобы чувствовать все нюансы. Во-вторых, предпринимать какие-то неординарные шаги. А болельщики должны помнить: никто не приезжает на чемпионат мира проигрывать. Все стремятся к победам. И сегодня она случилась!» – сказал Игорь Рачковский изданию tribuna.com.