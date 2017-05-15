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Нападающий «Манчестер Юнайтед» за ночь проиграл в казино €590 тысяч

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  • 15.05.2017, 8:31
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Уэйн Руни играл в блэкджек и русскую рулетку, часто ставя на красное.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни недавно побывал в казино, где проиграл £ 500 тыс. (€ 590 тыс.) за одну ночь.

Как передает «Чемпионат», по словам одного из посетителей казино Manchester235, Руни играл в блэкджек и русскую рулетку, часто ставя на красное.

31-летний капитан «МЮ» провел в игорном заведении два часа и выпил несколько бутылок пива, но не был пьян. Сообщается, что Руни воспользовался отсутствием в городе своей жены Колин, которая уехала с детьми в путешествие по Европе.

В «Манчестер Юнайтед» Руни зарабатывает около £ 300 тыс. в неделю (€ 345 тыс.).


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