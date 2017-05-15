Корабли Балтфлота РФ привлекут к учениям «Запад-2017» 1 15.05.2017, 8:46

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Это в очередной раз ставит под сомнение оборонительный характер маневров.

Корабли Балтийского флота будут задействованы в российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2017», запланированных на вторую половину сентября текущего года, сообщает Минобороны РФ.

«В этом году минно-тральные корабли флота примут участие в учениях «Запад-2017», - сказано в сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), поступившем в «Интерфакс» в воскресенье.

Министр обороны Беларуси Андрей Равков сообщил в конце марта, что совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября.

По его словам, задача учений - проверить готовность региональной группировки войск к выполнению задач по обороне «союзного государства».

Равков напомнил, что в состав региональной группировки войск входят Вооруженные силы Беларуси и Первая танковая армия Западного военного округа России. Часть сил и средств этой танковой армии прибудет на территорию республики для участия в маневрах. На территории Беларуси, сообщил он, в маневрах будет задействовано семь полигонов и участков местности для региональной группировки войск.

В целом, отметил он «пространственный размах этого учения очень большой - от Кольского направления в арктической зоне и заканчивая Беларусью».

Напомним, что недавно Минобороны Эстонии заявило, что российские войска останутся в Беларуси после учений «Запад-2017».