15 лучших кадров со встречи Naviband в Минске 1 15.05.2017, 8:52

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Фото: euroradio.fm

Белорусы встречали музыкантов как героев.

Финалисты «Евровидения-2017» Naviband вернулись домой. В Национальном аэропорту «Минск» Ксюшу и Артема встречали поклонники с цветами и подарками, журналисты, также среди встречающих были замечены музыканты Саша Захарик и Александр Липницкий, председатель БНФ Алексей Янукевич, раввин Григорий Абрамович, сообщает euroradio.fm.

«Радыё Свабода» отобрало 15 лучших кадров со встречи Naviband в аэропорту Минска.

Naviband с белорусскоязычной песней «Гісторыя майго жыцця» заняли 17-е место среди двадцати шести возможных.