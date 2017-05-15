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США пообещали «параноику Ким Чен Ыну» новые санкции за запуск ракеты

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  • 15.05.2017, 8:57
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ФОТО: REUTERS

Северокорейский диктатор теперь точно не добьется аудиенции у президента США Дональда Трампа.

Об этом заявила американский посол в ООН Никки Хейли, сообщает Reuters (перевод – espreso.tv).

Она отметила, что запуск ракеты Северной Кореей состоялся на фоне «параноидального состояния руководителя КНДР Ким Чен Ына после недавних выборов в Южной Корее».

По словам Хейли, США будут продолжать стимулировать мировое сообщество для усиления давления на Северную Корею, а также могут ввести новые санкции. Посол добавила, что такими действиями Ким Чен Ын точно не добьется аудиенции у президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее стало известно, что 14 мая Северная Корея осуществила еще один тестовый запуск баллистической ракеты через несколько дней после вступления в должность нового президента в Южной Корее.

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с очередным ракетным испытанием КНДР.


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