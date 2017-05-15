Лукашенко: Мы строим с Китаем «сообщество единой судьбы» 17 15.05.2017, 9:14

Диктатор глубоко прогнулся перед Поднебесной на форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь» в Пекине.

На форуме в Китае Лукашенко отметил, что сегодня мир находится в стадии активного развития и глобальных перемен, сообщает БелТА. Изменения сопряжены с непрерывными вызовами и опасностями. «Среди них - терроризм, миграционный кризис, опасные инфекционные заболевания, климатические изменения и иные новые для современного мира угрозы безопасности. Кроме того, ослабленный мировой экономический рост оказывает заметное влияние на углубление различий между странами. Зачастую противоречия решаются с применением оружия, - обратил внимание Лукашенко. - Именно поэтому сегодня так важно использовать историческую возможность для изменения модели межгосударственного взаимодействия».

Перед Китаем Лукашенко просто расшаркивался в комплиментах. Он заявил, что глобальные инициативы «Один пояс и один путь» и «Сообщество единой судьбы», выдвинутые китайским лидером Си Цзиньпином, - это не просто идея экономического партнерства, а прежде всего глубокая объединительная философия международного сотрудничества.

«При реализации данных концепций не происходит навязывания интересов, торговой экспансии в государства. Китай приходит - и в этом уникальная особенность - как дружественная страна, предлагая механизмы стимулирования совместного развития», - сказал белорусский диктатор.

«Горжусь тем, что Беларусь стала первой страной в Европе и одной из первых стран в мире, подключившихся к строительству экономического пояса Шелкового пути по целому ряду направлений», - заявил Лукашенко.

Так, реализуя принципы построения «Сообщества единой судьбы», Беларусь и Китай вместе продвигают проект индустриального парка «Великий камень», напомнил диктатор.