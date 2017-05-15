Мощное видео: Венесуэлец играет на скрипке во время уличных боев 5 15.05.2017, 9:24

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Как 18-летний Армандо Конисалес стал героем народных протестов в Венесуэле.

«Люди столпились на улицах вокруг площади Хосе Марти в Каракасе. Дым вздымается по воздуху, канистры со слезоточивым газом ударяются о тротуар. Знакомая сцена в столице Венесуэлы, где демонстранты много недель протестую против правительства, которое, по их мнению, превращается в диктатуру. Но сегодня случилось нечто особенное...

Звук скрипки пронзает воздух. Молодой человек в шлеме, выкрашенном в цвета флага своей страны, подтягивает инструмент к подбородку и уверенно водит смычком по струнам.

Неизвестный молодой человек лет двадцати окружен протестующими. Которые защищают его самодельным щитом. Некоторые протестующие неподалеку бросают коктейли Молотова в правительственные войска. Музыкант, кажется, не обращает внимания на хаос вокруг себя, он сосредоточен на музыке», - рассказывает о герое народных протестов в Венесуэле CNN (перевод – belaruspartisan.org).

Иван Эрнесто Райес, видео-журналист независимого венесуэльского издания Efecto Cocuyo, заснял скрипача на видео.

«Он стоял, исполняя венесуэльский гимн, и вокруг него собрались совсем дети, чтобы защитить его. Это был настоящий магический реализм. Гранаты со слезоточивым газом, дым, стрельба, а он играет на своей скрипке и не останавливается», - рассказал Рейес.

Напомним, что в ходе столкновений с полицией за время акций протеста около 40 человек погибли, 750 получили ранения. На прошлой неделе погиб 18-летний скрипач Армандо Конисалес от огнестрельного ранения в шею.