Экс-глава «Белнефтехима» продает участок в Дроздах за $350 тысяч 13 15.05.2017, 9:38

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Игорь Жилин

Согласно законодательству, государство может забрать участок Игоря Жилина без каких-либо выплат.

Игорь Жилин — бывший председатель концерна «Белнефтехим». В конце 2000-х российского топ-менеджера пригласили руководить «Гродно Азотом», со временем ему предоставили белорусское гражданство.

Карьера Жилина в Беларуси завершилась в июле 2014 г. В отношении Жилина было заведено уголовное дело за злоупотребление властью. Топ-менеджер «Белнефтехима», узнав о преследовании, попытался сбежать в Россию. Не удалось. Правда, в изоляторе Жилин провел немного времени.

«Ему никто не давал права за счет подчиненного себе предприятия квартиру содержать, иметь квартиру в Минске, жену обслуживать за счет государства. Это непозволительно, это ущерб. Но он был обсчитан, умножен на три. Заплатил — до свидания», — заявил вскоре Лукашенко. Он назвал Жилина «не самым страшным коррупционером», мол, «не надо его хватать и тащить за решетку».

Сулейман Керимов, Игорь Жилин и Александр Лукашенко

Выплата компенсации государству означает, что топ-менеджер признал свою вину в коррупционном преступлении.

Сразу после освобождения Жилин уехал в Россию «на лечение». Естественно, возвращаться в Беларусь нефтяник не собирался.

Игорь Жилин, его брат-близнец и их семьи

Однако в Минске остался его актив. Это полученный в подарок участок в «Дроздах-2» — квартале для номенклатуры на окраине столицы.

11 соток элитной земли достались Жилину по решению Мингорисполкома №1210 от 17 апреля 2012 года. Он начал строительство, однако после его срочного отъезда из страны оно было заморожено.

И вот недавно на сайтах агентств недвижимости появилось объявление о продаже недостроенного дома в «Дроздах-2», пишет nn.by.

«Элитная коттеджная застройка в Минске, улица Веснинка. Участок 11 соток / площадь застройки 320 кв. м. Строительство вела подрядная организация по проекту и под технадзор», — говорится в объявлении. Это и есть коттедж Игоря Жилина. За недостроенный дом нефтяник-коррупционер просит $350 тысяч.

Цоколь

Первый этаж

Второй этаж

Пикантность ситуации в том, что государство имеет законное право отобрать у Жилина земельный участок. По общему правилу, строительство жилого дома должно быть завершено в течение трех лет. В ситуации Жилина отсчет идет с 28 апреля 2012 года. Теоретически срок строительства можно продлить еще на два года, если исполком получит бумаги об уважительных причинах затягивания строительства.

Проект дома Жилина

Журналистам неизвестно, обращался ли Жилин с такой просьбой, но даже если бы такое разрешение и было предоставлено, 28 апреля 2017 срок отсрочки закончился бы. Кроме того, в документах, копиями которых мы располагаем, нет пометки о консервации земельного участка (в таком случае у нефтяника было бы еще три года).

Поэтому Мингорисполком при желании может безвозмездно изъять земельный участок обратно. В таком случае участок, освобожденный коррупционером Жилиным, должен быть выделен многодетной семье или выставлен на аукцион. Это был бы первый случай изъятия земли в Дроздах.