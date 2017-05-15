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Глава Microsoft назвал ответственных за глобальную кибератаку

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  • 15.05.2017, 10:23
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Похищение хакерами программы WannaCry аналогично тому, как если бы у военных США украли несколько ракет «Томагавк».

Вредоносная программа, похищенная у Агентства национальной безопасности США, создала проблемы для клиентов по всему миру.

Частичную ответственность за глобальную хакерскую атаку несут правительства разных стран, считает президент корпорации Microsoft Брэд Смит. «Мы видели, как данные об уязвимостях, использованные ЦРУ, становились известными благодаря WikiLeaks, а теперь данные об уязвимости, похищенные у АНБ, создали проблемы для клиентов по всему миру», - написал Смит в воскресенье, 14 мая, в своем блоге, передает «Немецкая волна».

«Вредоносные программы в правительственных руках уже не раз оказывались доступными в публичном пространстве, после чего наносили широкомасштабный ущерб», - указывает глава Microsoft. По его словам, если рассматривать «эквивалентный сценарий с обычным оружием, то это как если бы у военных США украли несколько ракет «Томагавк».

Формы киберугроз - действия государств и организованной преступности

Глобальная кибератака демонстрирует «непреднамеренную, но разрушительную связь между двумя наиболее серьезными формами киберугроз современного мира - действиями государств и организованной преступности», утверждает Брэд Смит: «Правительствам всех стран следует воспринять это нападение как сигнал к пробуждению». Настало время применять такие же правила по отношению к киберпространству, как к вооружениям в реальном мире, настаивает глава Microsoft.

Вирус может продолжить распространение

Ранее в тот же день директор полицейской службы ЕС (Европол) заявил, что вредоносная программа, известная как WannaCrypt, WannaCry, Wana Decrypt0r 2.0 или WCry, поразила как минимум 200 000 компьютеров в 150 странах. Новая волна заражений может начаться с 15 мая, предупредил Роб Уэйнрайт.


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