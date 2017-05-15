10 необычных моментов «Евровидения-2017» 15.05.2017, 10:33

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Вот, за что все любят этот песенный конкурс.

1. Поцелуй Артема и Ксюши из Naviband.

Главная новость конкурса для белорусов: наш дуэт - муж и жена! Причем уже давно. Почему скрывали - неизвестно, но мы за них очень рады, пишет kp.by.

Совет да любовь!

2. Итальянец и обезьяна

Несколько недель букмекеры называли Франческо Габбани фаворитом Евровидения и прочили ему первое место. Без обид, но... обезьяна?

3. Три Жака Худека

Выступление хорватского вокалиста не оставило интернет равнодушным. Скриншот с его хитрым выражением лица уже подписали «Когда попросил третий кусочек тортика».

4. Эть-эть от Молодовы

И пусть сразу было понятно, что именно на это они и делают ставку, молдавский танец правой ногой не оставил нас равнодушными.

5. Конь на стремянке

За это мы и любим Евровидение. Спасибо, Азербайджан!

6. Поцелуй Илинки и Алекса Флори из Румынии

Это было бы хорошо, если бы Алекс не сгреб Илинку в охапку после красивого поцелуя Артема и Ксюши.

Как говорится, ожидание и реальность:

7. Голый зад.

Инцидент произошел во время выступления Джамалы. Буквально через 40 секунд после того, как она начала петь песню I Believe in U, на сцену трусцой выбежал известный пранкер Виталий Седюк с австралийским флагом на плечах.

Он не торопясь расстегнул штаны, повернулся к зрителям спиной и показал голый зад. Немного им повертев, он убежал со сцены, где его наконец поймали охранники.

8. Реакция Сальвадора Собрала на 12 баллов для Португалии

Мы видели много удивительных реакций, но эта бесценна:

9. Сальвадор с призом на голове

Кажется, это какая-то особая португальская традиция, о которой мы не знаем:

10. Дуэт Сальвадора с сестрой

Очень трогательный момент:

А потом он, кажется, осознал: