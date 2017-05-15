Тиллерсон: Я твердо намерен помогать Трампу в достижении его целей 15.05.2017, 10:38

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Рекс Тиллерсон

Фото: AP

Заявление госсекретаря США было сделано на фоне подготовки к первому зарубежному турне американского президента.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что увольнение главы ФБР Джеймса Коми не повлияло на его поддержку президента Дональда Трампа, передает «Голос Америки».

«У меня замечательные отношения с президентом, – сказал Тиллерсон, выступая в программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC News. – Я понимаю, каковы его цели. А если мне не вполне ясно, каковы его цели, то мы разговариваем об этом».

Заявление Тиллерсона прозвучало на фоне подготовки Трампа к его первому зарубежному турне. В пятницу он отправится в Саудовскую Аравию для переговоров с королем Салманом, после чего прибудет в Израиль, где обсудит с премьер-министром Биньямином Нетаньяху продолжающиеся потрясения и угрозы безопасности на Ближнем Востоке. Позднее Трамп посетит папу римского Франциска в Ватикане и встретится с другими мировыми лидерами в НАТО и на экономическом саммите «Большой семерки».

«Я твердо намерен помогать президенту в достижении его целей, помогать ему быть успешным, – сказал Тиллерсон. – Я понимаю, что я должен каждый день завоевывать его доверие тем, как я занимаюсь этими делами, тем, как я направляю деятельность Госдепартамента, сообразуясь с направлением, в котором он хочет вести страну».

Во вторник Трамп уволил Коми с поста директора ФБР. Для находящихся в оппозиции законодателей-демократов и некоторых республиканцев увольнение Коми стало поводом призвать к назначению специального прокурора для проведения расследования вмешательства России в ход президентских выборов, состоявшихся в прошлом году.

Тиллерсон заявил, что политические дебаты в Вашингтоне никак не повлияли на него и его отношения с Трампом.

«Я никогда не поступлюсь своими ценностями, – сказал Тиллерсон. – Это моя единственная линия. А мои ценности совпадают с ценностями страны».

На прошлой неделе Тиллерсон встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. При этом глава Госдепартамента высказался в поддержку решения не обращаться в ходе встречи к сделанному американским разведсообществом выводу о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года с целью помочь Трампу победить. (Россия отвергает эти утверждения.)

У США и России – много проблем, нуждающихся в обсуждении, сказал Тиллерсон. Он отметил также, что то, что Россия вмешивалась в ход выборов, для него самого не является вопросом.

«Нам необходимо рассмотреть эти отношения (между США и РФ) в самом широком плане», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.