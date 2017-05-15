Кто виноват в том, что белорусы снова вынуждены кормиться с огородов? 3 Семен Печенко, «Салідарнасць»

15.05.2017, 10:57

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Почему высказывание Лукашенко снова прошло «мимо кассы».

Два дня, проведенные на малой родине, прошли под знаком разговоров об урожае, оказавшемся в опасности из-за неожиданных майских снегов.

— Если такая погода до середины мая продержится, будут проблемы. Процесс вегетации у зерновых нарушится — урожая не жди. Рассада помидоров у людей перерастает. В другие годы уже высаживали давно, а сейчас вон — снег идет, — делился со мной деревенскими новостями земляк 9 мая.

— Ну что, Микола, посадил бульбу раньше всех? — решили подколоть соседа мужики у входа в магазин. Но ему явно было не до смеха:

— Посадил на свою голову. Мороз прихватил, а сейчас ее еще и снегом посыпает.

— Рассаду купила, но высаживать пока не буду. А что толку, когда снег идет. Чтоб он так на Новый год шел, как на 9 мая высыпал! —сокрушалась в разговоре с соседкой пенсионерка в автобусе, едущем в Новогрудок.

Соседка в ответ поделилась своей бедой, продемонстрировав обветренные руки, которые она застудила, копаясь в заснеженных грядках:

— Все, что было на улице открыто — померзло и повяло. Только огурцы в теплице выжили. Что закатывать на зиму буду — не знаю. И детям в город не будет чего дать. В магазин страшно зайти с такими ценами и зарплатами…

Любопытное совпадение: разговор пенсионерок в автобусе застал меня за чтением новостей с телефона. Краем уха я слушал слова о тревоге за будущий урожай, а перед глазами мелькала новость о том, что Лукашенко на параде говорил об «угрозе НАТО и оппозиции».

Заявления первого лица о «попытках дестабилизировать обстановку внутри страны» на фоне переживаний простых белорусов о побитых заморозками садах и огородах в тот момент выглядели как послание из параллельной вселенной.

Безусловно, глупо было бы винить власти в холодах, внезапно наступивших в начале мая. Но кто виноват в том, что белорусы снова вынуждены кормиться с приусадебного участка и дачи, не имея возможности прожить на зарплату и пенсию? «Белый легион»?

Семен Печенко, «Салідарнасць»