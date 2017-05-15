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Физик-ядерщик из Вашингтона стала мисс США – 2017

  • 15.05.2017, 11:11
Фото: Getty Images

Кара Маккалоу родилась в Италии в семье морского пехотинца.

Победительницей конкурса «Мисс США» - 2017 стала 25-летняя «мисс Вашингтон» Кара Маккалоу. Девушка работает в Комиссии по ядерному регулированию США на должности физика-ядерщика. Об этом сообщает IBT (перевод – strana.ua).

Финал конкурса прошел в Лас-Вегасе. Девушка родилась в Италии в семье морского пехотинца. Вместе с родителями она часто переезжала. Маккалоу жила на Сицилии, в Южной Корее, в Японии и на Гавайях.

Она получила ученую степень в университете Южной Каролины. Также красавица основала программу, которая способствует более глубокому пониманию естественных наук школьниками.

Кара Маккалоу заявила, что не хочет называть себя феминисткой, но она считает, что в науке женщины и мужчины равны.


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