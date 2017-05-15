Родственника Захарченко подозревают в дезертирстве из рядов ФСБ России 15.05.2017, 11:30

Фото: РИА «Новости»

Шурин российского полковника-миллиардера исчез бесследно, оставив после себя лишь ключи от сейфа.

Высокопоставленный сотрудник организационно-инспекторского управления ФСБ РФ полковник Дмитрий Сенин объявлен в федеральный розыск по подозрению в дезертирстве. Сенин приходится родственником бывшему заместителю начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко, получившему широкую известность после обнаружения в его квартире в ходе обыска 8,5 млрд рублей в российской и иностранных валютах, пишет «Новая газета».

По данным нашего источника в ФСБ, уголовное дело по факту дезертирства (ч. 1 ст. 338 УК РФ, санкция по данному составу преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет) было возбуждено после неудачных попыток разыскать самовольно покинувшего службу Сенина.

«В конце апреля, уходя на обед, он оставил сослуживцам ключ от сейфа, удостоверение и рапорт об увольнении из органов ФСБ. С обеда он не вернулся. Проверкой УСБ ФСБ Управление собственной безопасности был установлен факт дезертирства, возбуждено уголовное дело. Предположительно, он покинул Россию по подложным документам», — говорит собеседник.

Мотивы преступления Дмитрия Сенина, по словам источника, «в полном объеме еще не установлены, но нет сомнений, что побег связан с расследованием дела родственника Сенин и Захарченко женаты на сестрах друг друга и являются шуринами».

Напомним, что полковнику МВД Дмитрию Захарченко инкриминируется несколько эпизодов получения особо крупных взяток (ч.6 ст. 290 УК РФ), злоупотребление служебным положением (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование в отправлении правосудия (ст. 294 УК РФ).

После ареста полицейского «Новая газета» писала о связях полковника-«миллиардера» с бывшими и действующими офицерами ФСБ (см. статьи «Он был тенью», «Общак превратился в вещдок»), которые могли обеспечивать высокое покровительство Захарченко.

Как тогда поясняли наши источники, в 2006 году именно по протекции Дмитрия Сенина (в то время — сотрудника Управления «М» ФСБ, осуществляющего контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы страны), Захарченко был переведен из ростовского управления налоговой полиции на должность заместителя начальника 5-й ОРБ ДЭБ МВД (курировало федеральные строительные проекты и жилищно-коммунальный комплекс).

«Сам Сенин перебрался в Москву по протекции [бывшего] главного куратора МВД Александра Филина. Помимо Захара (так многие сослуживцы называют Захарченко. — ред.) костяк группы Сенина составили куратор ГУЭБиПК в Управлении «М» Евгений Лобанов и Сергей Грибанов, отвечавший за взаимодействие с УСБ ФСБ и ГУСБ МВД. От этой группы зависело всё: и кадровая политика МВД, и вопрос реализации оперативных мероприятий в отношении отдельных сотрудников министерства. Что характерно, все пятеро — из Ростова. Принцип землячества еще никто не отменял», — рассказывал один из сотрудников ФСБ.

В управлении «М» ФСБ уволен куратор МВД, связанный с полковником Захарченко

В период службы в МВД Захарченко неоднократно переводился в другие подразделения экономической безопасности, а с образованием в 2011 году ГУЭБиПК МВД трижды менял профиль: сначала боролся с преступностью в сферах сельского хозяйства, затем — машиностроения и металлургии, наконец с 2014-го — топливно-энергетического комплекса. Знакомые с Сениным и Захарченко сотрудники ФСБ поясняли, что за каждым служебным перемещением полицейского «следовали точечные проверки отдельных субъектов курируемой им отрасли», а сам Захарченко «перед проверяемыми бизнесменами выступал лицом ростовского клана чекистов».

О том, что Захарченко получал от бизнесменов денежные средства за покровительство, «Новой газете» прошлой осенью говорил и банкир Герман Горбунцов:

«Ему платили 150 тысяч евро в месяц, это делали люди, которые занимались хищением и отмыванием денег из РЖД… Насколько мне известно, наиболее тесно он общался с Валерием Маркеловым, который отвечал как раз за взаимодействие с правоохранительными органами».

Горбунцов также высказывал мнение, что найденные у Захарченко деньги были его долей за обеспечение крыши подрядчикам РЖД: «По моим подсчетам, на подрядах РЖД ежегодно похищались десятки миллиардов рублей. Так что деньги, найденные у полковника, вполне соответствуют этим масштабам».

В конце апреля этого года агентство «Росбалт» со ссылкой на собственные источники сообщило, что найденная у Захарченко валюта была заказана в иностранных банках подрядчиками РЖД. Установить связь удалось благодаря данным Федеральной резервной системы США, в чьи пакеты с кодами и печатями были упакованы обнаруженные в квартире миллиарды.

Впрочем, сам Захарченко, как рассказали наши источники в ФСБ, до сих пор не признает свою вину, «не называя источники происхождения найденных денег, не объясняя свои отношения с подрядчиками РЖД и не раскрывая лиц, оказывавших ему покровительство в инкриминируемых служебных преступлениях».