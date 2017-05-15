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Олег Волчек: Пусть Ермошина предъявит налоговой расписку

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  • 15.05.2017, 11:45
Олег Волчек
Фото: charter97.org

В отношении белорусских чиновников пора вводить понятие «презумпция коррумпированности».

Об этом в «Фейсбуке» написал бывший следователь прокуратуры, руководитель центра «Правовая защита населения» Олег Волчек.

«Длительная борьба с коррупцией в Беларуси на протяжении 24 лет, которая якобы ведется властью, не приводит к успеху.

Надо и нам в законодательство ввести понятие «презумпция коррумпированности», как это сделали власти в Гонконге еще 60 лет назад. Не органы предварительного расследования, а должностное лицо обязано доказать, что его расходы соответствуют доходам. Пока представитель власти этого не сделает, он считается заведомо виновным в коррупции и в злоупотреблении властью.

Пусть председатель Центризбиркома Лидия Ермошина предъявит налоговой инспекции расписки от «знакомых» из-за рубежа, кто ей дал в долг 300 тысяч долларов на строительство коттеджа. А налоговая проверит их законность получения материальной помощи из-за границы и уплату налога за полученный доход.

А пока такой борьбы нет, то бюрократия богатеет, а народ нищает».


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