Время для новых коалиций Фолькер Вагенер

15.05.2017, 12:04

Армин Лашет - лидер земельного отделения ХДС, выигравшей выборы в Северном Рейне-Вестфалии

Какие настроения царят в немецком обществе перед выборами?

Результат - победу ХДС - определили темы не местной, а международной политики.

Это не политическое землетрясение, но симптоматичная смена тренда. ХДС (Христианско-демократический союз) победила, а СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) проиграла, да еще как! У СвДП (Свободная демократическая партия) есть причина устроить вечеринку. То, что АдГ ("Альтернатива для Германии") добьется небольшого успеха, было ожидаемо. Да и то, что "зеленые" ("Союз-90"/"зеленые") в одной из главных для себя федеральных земель скукожились до собственной копии в миниатюре, тоже сюрпризом не стало. Если смотреть в целом, то воля избирателей на западе Германии стала выражением консолидации вокруг политического центра.

Факты свидетельствуют однозначно: ХДС лишь второй раз за последние 50 лет побеждает в важной федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Да еще и под предводительством не вызывающего особого восторга Армина Лашета (Armin Laschet), чьим самым большим политическим преимуществом в вялой предвыборной гонке было то, что он - приятный человек. Но "вялый Армин" (lasch переводится с немецкого как вялый. - Ред.) справился, и теперь все будут задаваться вопросом: как ему это удалось?

Ответ складывается из двух частей, которые связаны друг с другом. Выборы в Северном Рейне-Вестфалии не просто так считаются главным тестом перед выборами в бундестаг, тем более если они происходят менее чем за пять месяцев до них. В победе ХДС на Рейне очень большая заслуга Ангелы Меркель (Angela Merkel). Тот, кто этого не видит, очень наивен.

Инфекция глобализма

Настроения в федеральной земле изменились еще несколько недель назад. Классические темы местной политики - такие, как большое число отмененных уроков в школах, высокий уровень преступности и низкая раскрываемость преступлений, пробки на самых больших парковках Германии (они же автобаны) - играли лишь второстепенную роль.

Международная тематика определила исход этих земельных выборов. Избиратели голосовали под впечатлением от острой болезни Евросоюза, испытывающего новые лихорадочные судороги от вируса под названием Brexit, от популистов в Польше, Венгрии, Франции, от Дональда Трампа, который, как непредсказуемый клоун, временами смешит мир, но куда чаще пугает.

В этом смысле выборы в Северном Рейне-Вестфалии - ответ на популистские настроения вокруг. Избиратели снова мобилизовались после нескольких лет летаргии. Это не принесло выгоды радикальным партиям: избиратели сгруппировались вокруг политического центра. Самой крупной жертвой выборов стали социал-демократы. Не потому, что они недостаточно центристская партия, нет. А потому, что они оказались лишь вторыми, кому избиратели готовы доверять, - после ХДС Меркель. Это тем удивительнее, что ХДС удалось проучить СДПГ в ее вотчине.

Эти выборы дают возможность заглянуть в будущее - и увидеть результаты голосования в бундестаг в сентябре. Мартин Шульц (Martin Schulz), который, став кандидатом в канцлеры от СДПГ, так же быстро, как и неожиданно вывел социал-демократов из летаргии, создав настоящий культ вокруг своей фигуры, оказался у разбитого корыта, хотя главная предвыборная гонка за Берлин еще не состоялась.

Меркель как политик снова показала себя с сильной стороны: не делать резких или вообще никаких движений, сохранять спокойствие, дать другим совершить ошибки. В этом году прошли уже три кампании по выборам в земельные парламенты, и на всех трех победил ХДС, дважды - будучи в оппозиции. СДПГ снова оказалась там, где находится последние годы: на дне.

Политические конкуренты срывают аплодисменты за то, что "зеленые" хотели бы сделать сами: пустить беженцев, проявить человечность. Уж так получается: Меркель отбирает у других партий то, что у нее отнимают критики из ее собственной партии ХДС.

Проект "Ямайка"

Но не будем спешить: возможно, "зеленые" еще сумеют превратить поражение в успех. У ХДС и окрепшей СвДП, судя по всему, не будет в ландтаге большинства, необходимого для создания правительства. А вот вместе с "зелеными" эти партии могли бы начать крупный политический проект "Ямайка" (черный - цвет ХДС, желтый - СвДП, вместе с зеленым получается флаг Ямайки. - Ред.).

Здесь, на Западе Германии, любят политические эксперименты. Почему бы не начать очередной? Время для того, чтобы попробовать что-то новое, давно настало. Ради бога, только не "большую коалицию" (СДПГ и ХДС. - Ред.). "Зеленые" еще до оглашения итогов выборов сказали, что выступают против "Ямайки". Но на кону - великие цели. На федеральном уровне такое трио может стать неизбежным, когда вместо четырех партий в бундестаге будут заседать уже шесть.

Фолькер Вагенер, dw.com