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Россельхознадзор ввел усиленный контроль продукции 9 белорусских предприятий

  • 15.05.2017, 12:05

А поставки с одного вообще временно запретил.

Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля над продукцией нескольких белорусских предприятий. Как сообщается на сайте российского ведомства, их продукция не соответствует нормам и требованиям Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

Это Слуцкий сыродельный комбинат, Барановичский молочный комбинат, Кобринский маслосырзавод, Пружанский молочный комбинат, ОАО «Бабушкина крынка», «Молочная компания «Новогрудские дары», Молодечненский молочный комбинат, КПУП «Мозырьские молочные продукты», Лепельский молочно-консервный комбинат. В их продукции российские эксперты обнаружили остатки ципрофлоксацина, линкомицина, тилозина, натамицина, норфлоксацина.

Кроме того, Россельхознадзор временно запрещает поставки продукции ЧУП «Молочный полюс»: в сухом обезжиренном молоке этой компании обнаружили остатки норфлоксацина, офлоксацина, пенициллина и тилозина.


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