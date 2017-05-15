Стало известно, как могут назвать станции 4-й линии Минского метро 15.05.2017, 12:14

У минчан есть две недели, чтобы высказать замечания по предложенным властями названиям.

Оглашены предложения по наименованию станций четвертой линии Минского метрополитена. Об этом сообщает «Минск-Новости».

Станции, расположенной на пересечении ул. Сурганова с ул. Якуба Коласа, предлагается присвоить наименование на белорусском языке «Палітэхнічная», на русском языке — «Политехническая».

Станции в районе пересечения ул. Орловской с ул. Гая — «Кіеўскі сквер» («Киевский сквер»).

На пересечении ул. Ольшевского с пр. Пушкина предлагается присвоить наименование «Альшэўская» («Ольшевская»).

Станции на ул. Притыцкого с пр. Пушкина — «Цівалі» («Тивали»).

Станции на пересечении ул. Харьковской — ул. Пономаренко с пр. Пушкина — пр. Жукова, предлагается присвоить название «Тучынка» («Тучинка»).

На пересечении ул. Уманской с пр. Дзержинского — «Берасцейская» («Берестейская»).

Станции в районе ж/д станции «Столичная» предлагается наименование «Лакаматыўная» («Локомотивная»).

На пересечении ул. Проектируемой № 3 с продлением ул. Жуковского предлагается название «Мінск-Мір» («Минск-Мир»).

На ул. Великоморской в районе ж/д станции «Минск-Южный» — «Козырава» («Козырево»).

Горожане могут высказать свое мнение по предложенным вариантам по адресу: 220 030, Минск, проспект Независимости, 6 (с пометкой — для УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена») или по факсу 8 (017) 200−97−81. Предложения принимают в течение 2 недель с даты опубликования.