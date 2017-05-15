Прораб рассказал, как за $45 тысяч построить двухэтажный дом под Минском 30 15.05.2017, 12:37

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Фото: tut.by

Оказалось, что за такую сумму можно возвести коттедж площадью 200 «квадратов».

Один из читателей tut.by задался вопросом — возможно ли такое строительство? У него в кармане — 60 тысяч долларов, на примете участок с готовым фундаментом и коммуникациями в 40 километрах от Минска за 25 тысяч долларов. Вопрос в том, стоит ли влазить в строительство и получится ли за эти средства построить дом, пригодный для проживания?

Что на участке?

Размеры фундамента — 10×10м, если не брать в расчет эркер. Судя по проекту, бывший владелец планировал дом в два этажа на 200 м2. Георгию, который думает над покупкой этого участка, строители сразу сказали — за оставшиеся после покупки участка 35 тысяч долларов такой большой дом построить точно не удастся. Впрочем, такой метраж семье из четырех человек и не нужен, рассматриваем проекты на 100 м2, в один этаж.

Как реализовать его проект за 35 тысяч долларов, журналисты поинтересовались у Александра, прораба небольшой строительной бригады:

— В эту сумму можно вложиться. Но Георгию нужно принять главное условие — большинство строительных работ он должен делать сам, с помощью «бесплатных» родственников и друзей.

Фундамент сделан неплохо, уже есть черновая стяжка с вводами водопровода и канализации. Улица асфальтированная, газифицированная, электричество на участке уже есть (таким условиям позавидует любой, кто вынужден строить автономный дом).

Из чего строим стены?

На плите уже стоит 30 кубов газосиликатных блоков «пятисотки» (они идут «бонусом» к фундаменту и участку). Стены, сложенные из них, будут шириной 500 мм, у нас обычно их не утепляют. Правда, их не хватит, нужно будет докупить еще 20 кубов таких же, и «двадцатку» для центральной внутренней несущей стены. Сегодня цены — примерно 70 рублей за куб. (Докупить надо на 1400 рублей, плюс доставка — еще 100 рублей). Всего на дом в один этаж потребуется около 60 кубов. Нужно будет купить и клей для кладки — ориентировочно 1800 кг (примерно 220 рублей). Получается, что на материалы стен потребуется выделить из бюджета 900 долларов.

— Кладочные работы сильно подешевели, — говорит Александр. — Еще пару лет назад за работу мало кто взялся бы меньше чем за 20 долларов за куб газосиликата. Теперь можно найти и за 14, и за 12… Знакомые рассказали, что слышали про бригаду, которая по 10 долларов строит.

В общем, стены собрать можно за долларов 800. Но это только стены. А вот перемычки над оконными и дверными проемами считаются отдельно. Средняя стоимость монолитной бетонной перемычки — 10 у.е. Монолитный пояс считается в метрах погонных — 8−10 у.е. за м.п. То есть за перемычки — плюс 100 баксов, за пояс — еще 400−500. Нужно также добавить расходы на арматуру (d12) и бетон — примерно еще рублей 200. Кстати, бетон для перемычек можно замешать прямо на стройплощадке — объемы небольшие.

— У меня бы рука не поднялась такие деньги отдать строителю за два дня работы, — признается Александр. — Пояс не так уж и сложен в исполнении, мы его за два дня делаем. Удобнее, кстати, его делать в лотковых блоках. Их можно и не покупать специально, а выпилить из обыкновенных рядовых. И здесь Георгию можно неплохо сэкономить, применив физическую силу самому — вырезать лоток в блоке. Потом строители заармируют его и зальют бетоном. Можно это сделать и самому. Как минимум 500 «зеленых» сэкономит.

Металл или ондулин?

Второй этаж не нужен, поэтому крышу у дома можно делать чердачную, без утепления скатов. Сколько их будет — два или четыре — дело вкуса владельца. По итоговой стоимости они будут одинаковы.

Для стропильной системы нужно будет прикупить пиломатериалы. Сразу же стоит завезти и обрезную доску для подшивки чернового потолка. Все это теперь можно купить на пилораме примерно за 1000 долларов.

Ожидаемая площадь кровли — 220 кв.м. Оптимальный кровельный материал — металлочерепица. Ориентировочная стоимость метра квадратного бюджетного варианта приемлемого качества — 20 рублей (полный комплект с пленками, планками, саморезами, обшивкой для вентканала). Металлопрофиль будет чуть дешевле — 17 рублей за м2 (также в полной комплектации). Монтаж стропилки и металла обойдется в 10 долларов за м2 — 4400 рублей.

— Раньше это стоило 17 у.е. без утеплителя… Сэкономить здесь можно только на работах. Для этого нужно найти кровельщика, согласного руководить вами и вашим братом-сватом за небольшую плату. Кстати, ондулин будет дешевле — примерно 14 долларов за м2 с материалом и монтажом. То есть готовая крыша из ондулина обойдется Георгию примерно в 3080 долларов.

Не забываем, что нужно утеплить будущий потолок. Здесь все очень просто — к балкам перекрытия изнутри дома подшивается пароизоляционная пленка (самая бюджетная, 100 м², обойдется в 70 рублей). Потом — черновая доска. После этого утепляем перекрытие — закладываем утеплитель на чердаке, 200- 300 мм. Это может быть и минвата, и эковата, и пеноизол, и гранулы пенополистирола — выбор огромен. Исходя из того, что потребуется минимум 20 кубов теплоизоляции, из бюджета нужно выделить порядка 350 долларов (минимальное утепление стекловатой типа «Изовер»). Можно и вовсе по старинке засыпать чердак опилками.

Окна и двери

Далее можно приглашать оконщиков. На примере дома по проекту Z131 будем ориентироваться на сумму 2500 долларов. За эти деньги можно установить окна ПВХ с энергосберегающими стеклопакетами и приличной фурнитурой. В стоимость входят и входные двери.

Инженерные системы

Далее предстоят работы по прокладке электрики. Здесь без специалиста не обойтись, но сэкономить можно, если стать его подсобником: мастер показывает, где штробить-сверлить подмастерью, а сам соединяет-подключает.

— Если не делать проводку, как в командном центре, если самому штробить, делать подрозетники, то со всеми кабелями, автоматами, УЗО, розетками и выключателями можно уложиться до тысячи долларов, — говорит Александр. — Тем более что электричество на участке есть, от щитка нужно будет лишь прокопать траншею под кабель и ввести его в дом.

Вентиляция обойдется в 350 долларов.

До отделки нужно смонтировать систему отопления. Здесь основные затраты лягут на газовый котел, радиаторы отопления, трубы, фитинги — всего около 3 тысяч долларов. В эту сумму войдут и 15 м2 теплого пола в ванной и рабочей зоне кухни. Монтаж (кроме подключения котла) можно сделать и самому, договорившись с поставщиком оборудования на шефмонтаж: за 200−300 долларов покажут и расскажут, как это сделать самому, дадут в пользование инструмент.

Одновременно нужно развести водопровод и канализацию. Здесь совсем все просто, нужно делать самому. Материалы обойдутся в примерно 200 долларов.

Чтобы все это заработало, нужно будет сделать врезки в магистраль газа и центральный водопровод. «Водоканал» за врезку берет недорого, однако придется купить еще и счетчик учета — еще минимум 25 долларов.

Подключиться к газу дороже — за все про все около 1000 долларов.

Канализация-септик из бетонных колец обойдется Георгию еще в 600 долларов.

Итого инженерные сети из бюджета «изымут» 6 тысяч долларов — это тоже при условии, что монтажником будет сам хозяин.

Отделка

Cамый быстрый способ оштукатурить стены — пригласить мастеров машинного нанесения гипсовой штукатурки. Стоимость их услуг в этом сезоне — от $ 4 за м2. Если добавить стоимость материалов, то в итоге квадратный метр оштукатуренных стен будет стоить $ 8−10. Площадь внутренних стен будет около 500 м2, и если все перемножить, то получится 4−5 тысячи долларов.

— Если Георгий хочет сэкономить, пусть вместо штукатурки приклеивает гипсокартон на стены, получится дешевле в два раза, — подсказывает Александр. — Только клей для ГКЛ лучше использовать не «Перфликс» (рекомендованный), а плиточный «Люкс Плюс», приклеивает намертво.

Ориентировочная стоимость такой отделки (с заделкой швов) получится 2,5 доллара за «квадрат». В итоге стены под чистовую отделку обойдутся в 1250 долларов.

Полы проще всего сделать по деревянным лагам с утеплением минватой и цементно-стружечными плитами в качестве основания под ламинат. Это обойдется примерно в 500 долларов (если считать, что примерно 20 м2 будут занимать полы с плиткой). Ламинат на 80 м2 обойдется еще в 400 долларов. Его, кстати, уложить по силам любому, поэтому привлекать строителей не надо.

А вот на плиточные работы лучше пригласить специалиста. Средние расценки на его услуги — примерно 10−12 долларов за м2. Общий объем работ — примерно 40 м2 (20 — полы, 20 — стены в ванной). Итого за работу нужно отдать примерно 400- 480 долларов.

Сама плитка, а также клей для нее обойдутся (если рассматривать бюджетный вариант) — 250 долларов.

После шпатлевочных работ и покраски (с этим Георгий может справиться сам, закупив шпатлевку, грунтовку и краску на 600 долларов) можно приступать к потолку.

— Я бы посоветовал натяжные потолки — быстро и дешевле, чем делать их из ГКЛ, — говорит Александр. — При стоимости в 8 долларов за «квадрат» все потолки обойдутся в 700−800 долларов.

На финише нужно купить межкомнатные двери, умывальники, унитазы и сантехнику — здесь уже все может покупаться исходя из предпочтений владельца дома. Фасадные работы — по остаточному принципу.

Итак, считаем и подводим черту.

Все расчеты приблизительны и требуют корректировок. И, скорее всего, в графе «итого» появится большая сумма. Тем не менее вывод будет однозначный: за 60 тысяч долларов можно построить дом. Причем в эту сумму входит стоимость участка, расположенного в 40 км от Минска и со всеми коммуникациями.

С одной лишь оговоркой — очень и очень многое придется делать своими руками.