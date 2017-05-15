Ученые рассказали, как правильно хранить овощи в квартире 1 15.05.2017, 12:44

3,337

Несколько простых правил помогут дольше сохранить свежесть продуктов.

Сезон овощей официально открыт. Чтобы дольше сохранить свежесть продуктов в домашних условиях, необходимо следовать простым правилам, пишет kp.ua.

Помидоры

Следует хранить немытыми при комнатной температуре. Низкие температуры убивают вкус и аромат, помидоры приобретают неприятную мучнистую структуру.

Баклажаны

Не следует хранить долго - лучше употребить в течение пары-тройки дней. Хранить баклажаны следует в темном прохладном месте.

Спаржа

Следует хранить в холодильнике, обернув влажной салфеткой стебли. Если оставить ее в холодной воде или обернуть влажной салфеткой, спаржа даже будет расти один или два дня.

Грибы

Следует хранить в сухом прохладном месте. Мыть грибы рекомендуют непосредственно перед использованием.

Картофель

Лучше хранить в темных прохладных местах с хорошей вентиляцией - подвалах или гаражах. Дело в том, что при низких температурах крахмал превращается в сахар - как следствие, хранящийся в холодильнике картофель станет сладким. Кроме того, в темном месте картофель не будет прорастать.

Морковь

Можно хранить в холодильнике в полиэтиленовом пакете, немного сбрызнув водой и завязав пакет так, чтобы в нем остался воздух. Чистить морковь следует непосредственно перед использованием.

Большое количество моркови можно хранить в деревянном ящике, пересыпанной песком или опилками.

Капуста

Капусту, цветную капусту и брокколи можно хранить в холодильнике или в темном прохладном месте.

Огурцы и кабачки

Следует хранить в темных прохладных местах. Но они неплохо сохранятся и в холодильнике. Максимальный срок хранения – не больше недели.

Перцы

Лучше хранить немытыми, иначе они начнут плесневеть. Хранить можно в холодильнике в контейнере для овощей, а вот использовать полиэтиленовые пакеты лучше не стоит.

Чеснок

Хорошо сохраняется в темном прохладном месте или холодильнике. Кстати охлажденным чеснок будет проще очистить.

Лук

Стоит помнить, что разные сорта не любят соседства - горький репчатый, сладкий белый и ялтинский красный следует хранить отдельно друг от друга. Хранить лук следует в сухом темном месте, при температуре 18-20 градусов тепла. Любопытно, что сладкие сорта менее подвержены порче, нежели их горькие собратья.

Сельдерей

Можно хранить в холодильнике. Однако во избежание распространения его сильного аромата на весь холодильник, следует хранить сельдерей в плотной герметичной упаковке.

Салат, зелень

Существует несколько способов хранения:

1. Тщательно промыть, обрезать, высушить, завернуть в бумажное полотенце или полиэтиленовый пакет и убрать в холодильник.

2. Можно хранить в обычной стеклянной банке под закрытой крышкой в холодильнике.

3. Поместить в сосуд с водой, накрыть вентилируемой крышкой и убрать в холодильник.

Базилик

Боится низких температур - его рекомендуют хранить в банке с водой на подоконнике. Чтобы базилик не завял быстро, стоит избегать попадания прямых солнечных лучей.

Зеленый лук

Лук можно хранить в холодильнике, однако предварительно стоит обернуть луковицы бумажными полотенцами или фольгой.