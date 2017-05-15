Жительница Барановичей: Я не представляю, как сегодня выживают семьи с детьми 7 15.05.2017, 12:57

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Администратор барановичского кафе рассказала о своих доходах и расходах.

Жительница Барановичей, которая работает администратором в городском кафе, рассказала intex-press.by, из чего готовит себе обед, как часто покупает новую обувь, отчего с тревогой думает о собственной семье и детях и почему в ее копилке на черный день только 1 доллар:

- В детстве мне хотелось быстрее окончить школу, устроиться на работу и начать зарабатывать. Родители обеспечивали меня всем необходимым, но мне хотелось самостоятельности, чтобы не нужно было просить денег у родителей на поход в кафе или в кинотеатр. Поэтому о том, чтобы куда-то поступать после школы, я не задумывалась.

Практически сразу после выпускного бала я устроилась официанткой в один из барановичских баров. Первую зарплату почти полностью потратила на новую одежду и обувь. Отработав примерно год, поняла, что все-таки нужно получать высшее образование, и поступила в минский университет на заочное отделение. К этому времени я сменила место работы – устроилась в один из ночных клубов города. Зарплата там была выше, но вскоре пришлось уволиться: руководство не захотело отпустить меня на сессию.

Сейчас работаю администратором кафе. Моя зарплата – 320 рублей ($160). Поскольку живу с родителями и своей семьи у меня пока нет, все заработанные деньги я могу тратить только на себя.

Внушительная часть заработка – на обеды

Внушительная часть моего заработка, несмотря на то, что живу с родителями и питаемся мы вместе, уходит на еду. В рабочие дни обедаю в своем кафе либо в других городских заведениях общепита.

Вопреки представлениям многих людей, на работе я готовлю себе обед из продуктов, которые покупаю сама, а не заимствую из «рабочего» холодильника. Обычно покупаю свинину или куриную грудку и делаю отбивные. Покупаю фрукты, овощи, йогурты, булочки. На обеды трачу примерно 60 рублей в месяц. Еще около 30 рублей уходит на перекусы в столовых и кафе, куда я хожу с друзьями в свои выходные.

Много разговариваю по мобильному телефону и пользуюсь мобильным интернетом – это тоже влетает в копеечку. На чем удается сэкономить, так это на транспорте: стараюсь везде ходить пешком. Только в экстренных случаях (если опаздываю на работу) покупаю талон и еду на автобусе. Случается такое не чаще десяти раз в месяц.

Красота – это ухоженность

Декоративной косметикой я почти не пользуюсь. Необходимый мне минимальный набор – тушь, блеск для губ, тональные средства – покупаю раз в четыре месяца, а может, и реже. Для меня красота – это прежде всего ухоженность, а не маскировка ее отсутствия косметикой, поэтому в основном я трачу деньги на средства по уходу за телом и волосами. Крем для лица, шампуни и бальзамы покупаю каждый месяц. Обычно это товары белорусских производителей.

Многие мои подруги занимаются распространением косметики, и каждый месяц я делаю небольшие заказы и у них. Покупаю иногда даже то, что сильно не нужно: привлекают скидки, да и удержаться сложно. В среднем на косметику в месяц я трачу до 25 рублей. Маникюр и педикюр в целях экономии теперь делаю самостоятельно. А раньше часто обращалась в салоны. Коррекцию бровей тоже делаю сама, но тут дело не в деньгах, а в недоверии к профессионализму мастеров.

Новую обувь покупаю каждый сезон

Стараюсь не тратить много на одежду или обувь, но удержаться, чтобы не купить себе что-то новенькое, не могу. Каждый месяц обновляю свой гардероб. Обычно беру брюки и всевозможные блузки, и кардиганы: в моем гардеробе собралась одежда практически всех цветов и фасонов. Чаще всего за покупками иду в секонд-хенд. Там дешевле – на небольшую сумму можно купить сразу несколько вещей.

Покупать новую обувь каждый месяц я, конечно, себе позволить не могу. Поэтому радую себя туфельками-босоножками каждые три месяца, приобретая новую пару по сезону.

В копилке – один доллар

Учусь я в университете платно, стоит это 670 рублей в год. Стараюсь откладывать понемногу со своей зарплаты – рублей 35–40, но без помощи родителей и старшего брата не справляюсь.

Денег, даже несмотря на мою пока еще холостую жизнь, помощь родителей и отсутствие дорогих развлечений (поход в кино или чашка кофе в баре трудно назвать дорогими развлечениями), мне хватает не всегда. Если честно, я не представляю, как сегодня выживают семьи с детьми, ведь многие зарабатывают ненамного больше, чем я.

О том, чтобы накопить сбережения, вообще говорить не приходится. Как-то моя тетя посоветовала мне начать копить деньги хотя бы с одного доллара. Месяца три назад купила я этот несчастный доллар, так он до сих пор остается единственным в моей копилке. От всего этого мне тревожно за свое собственное семейное будущее. Где брать деньги на одежду и обувь для детей, на игрушки? Как делать ремонт или покупать мебель в квартиру? Как платить за эту квартиру?