Бывшего сотрудника СБУ вызвали на допрос по делу Павла Шеремета 1 15.05.2017, 13:01

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Павел Шеремет

Допрос Игоря Устименко назначен на сегодня.

Бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, который фигурирует в расследовании журналистов по делу об убийстве Павла Шеремета, Игоря Устименко вызвали на допрос на 15 мая.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время большой пресс-конференции 14 мая в Киеве, сообщает «Украинская правда».

«Меня проинформировали, что на понедельник господин Устименко вызван на допрос и будет допрошен. То, что можно будет знать СМИ, вы будете об этом знать», - сказал он.

Глава государства также отметил, что не доволен тем, что убийца Шеремета сих пор не понес наказания.

Порошенко поблагодарил журналистов, которые провели свое расследование. И отметил, что все материалы, которые есть в распоряжении журналистов и экспертов, приобщены к делу.

Как известно, накануне журналисты «Слідство.Інфо» обнародовали первую часть расследования, документальный фильм «Убийство Павла», в котором изложили ранее неизвестные факты об убийстве Шеремета.

В частности, они установили, что под домом, где жил Шеремет, в ночь, когда под машину журналиста заложили взрывчатку, находились подозрительные красный «Мерседес» и серая «Шкода», водителя последней удалось разыскать. Игорь Устименко, как рассказали источники в Службе безопасности Украины, в 2014 году работал в СБУ.

После выхода фильма в эфир в СБУ заявили, что Игорь Устименко был уволен в апреле 2014 года.

Один из участников журналистского расследования Дмитрий Гнап рассказал, что, судя по реакции свидетелей, с которыми общалось «Слідство. Інфо», следователи с ними не говорили.

11 мая Министерство внутренних дел вызвало на допрос авторов фильма-расследования «Убийство Павла» и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.