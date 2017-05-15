Белорус о погранконтроле в аэропорту РФ: Прохождение всех процедур увеличилось на 40 минут 15.05.2017, 13:16

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Фото: leckt3r

С 15 мая самолеты из Беларуси в российских аэропортах перевели в международные терминалы.

Соответственно, для белорусов вводится погранконтроль: необходимо будет как минимум показать паспорт и назвать цель визита. На словах все достаточно просто, но как все обстоит на самом деле? Белорус Александр сегодня утром прошел эту процедуру в аэропорту Жуковский и рассказал onliner.by, что изменилось.

— Я работаю и живу в Москве, а в Минск прилетал на выходные, — рассказывает Александр. — Прилетели в международный терминал — там восемь будок, которые работают, в принципе, так же, как и в любом другом международном терминале. Выстроилась очередь. Если оценивать ситуацию, то время прохождения всех процедур из-за паспортного контроля увеличивается примерно на 20—40 минут. От чего это зависит? Если в вашей очереди есть человек не из России или Беларуси, то его проверяют дольше остальных. Мне «повезло»: передо мной стояла женщина из другой страны, ее проверяли минут двадцать.

У меня спросили только паспорт, а вот у ребят, которые стояли в соседней очереди, спросили еще и цель визита. Если ты путешествуешь без багажа, то теряешь на процедуру некоторое время. Я, например, опоздал на электричку и пришлось ждать 20 минут следующую.

Напомним, все рейсы между Россией и Беларусью с 15 мая 2017 года будут переведены в международные сектора российских аэропортов. Пассажиры, которые не являются гражданами этих двух стран, будут проходить пограничный контроль.