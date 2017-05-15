Безвизом по скрепам 3 Андрей Покровский, «Крым. Реалии»

15.05.2017, 13:36

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Фото: shutterstock

Украина может активизировать свои усилия в деле возвращения Крыма.

События четверга 11 мая 2017 года заставили крымчан призадуматься: как усидеть на двух стульях? Или все-таки выбрать один? Предоставление Украине безвизового режима с Европейским союзом открыло заманчивые перспективы для жителей полуострова. У Украины же появился шанс использовать этот повод для возвращения заблудших сограждан под свое крыло.

Совет министров Европейского Союза одобрил безвизовый режим поездок граждан Украины в страны ЕС. Ожидается, что такой порядок пересечения границы вступит в силу в июне 2017 года, после чего украинцы смогут находиться в странах Евросоюза по 90 дней каждые полгода.

В Крыму это событие не прошло незамеченным, об этом написали практически все СМИ полуострова. При этом не было обычной бравады типа «Нам это не надо, нас и здесь хорошо кормят», обычно сопровождающей хорошие новости с материковой Украины. Это важный сигнал – здравая мысль прорвалась сквозь скрепы и заставила крымчан призадуматься.

Почти каждый житель аннексированного полуострова сохранил украинский паспорт, за исключением отморозков, которые порвали или сожгли свои документы в марте 2014-го. Говорят, украинские паспорта заставляют сдавать госслужащих, чтобы даже не пытались выехать за пределы полуострова, но таких вряд ли наберется более 1 процента от общего числа населения, а то и меньше.

Что удивительно, документ об украинском гражданстве требуют в паспортном столе, если требуется восстановить утерянный российский паспорт, поэтому синюю книжицу с трезубцем крымчане берегут, как зеницу ока. Не выбрасывают и заграничные паспорта, позволяющие получить визу для посещения стран Европы, не признающих аннексию Крыма.

Теперь же украинцы с биометрическими паспортами смогут посещать 34 европейских страны. Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС, – Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии.

Кроме того, более 35 стран Латинской Америки и Азии автоматически введут безвизовый режим для Украины после принятия соответствующего соглашения с Евросоюзом. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

«Еще одна приятная новость – более 35 стран Латинской Америки и Азии, у которых с ЕС соглашения о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять право украинцам путешествовать в Латинской Америки и Азии», – подчеркнул он.

Итого почти семь десятков стран для безвиза – крымчанам есть, о чем призадуматься.

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что граждане Украины, которые проживают в Крыму, смогут пользоваться безвизовым режимом с Европейским Союзом, получив украинские биометрические паспорта.

В частности, в МИД утверждают, что введение безвизового режима обеспечит мобильность и ликвидирует «линию раздела» между Украиной и ЕС, которая сейчас создана в силу сложных процедур оформления виз. Также введение безвиза будет способствовать развитию деловых контактов, необходимых для эффективного функционирования углубленной зоны свободной торговли с ЕС, а также сотрудничеству в экономической, политической, научной, культурно-гуманитарной и других сферах, будет способствовать дальнейшей успешной интеграции Украины в европейское сообщество. Украинские дипломаты отмечают, что безвиз позволит увидеть собственными глазами, что на самом деле представляет собой Европа, каковы европейские принципы и ценности, а также убедиться в модели социального устройства, по которой должна развиваться Украина.

По словам народного депутата, координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, жители Крыма за два года уже оформили свыше 57 тысяч украинских загранпаспортов.

«Более 57 тыс. лиц, официально зарегистрированных в Крыму, получили заграничные паспорта Украины. В это число входят беженцы из Крыма, которые были вынуждены покинуть оккупированный полуостров. Но львиная доля – это лица, которые проживают в Крыму», – написал он.

В частности, ссылаясь на официальные данные Государственной миграционной службы, Тымчук уточнил, что в 2015-2016 гг. лицам, зарегистрированным в Крыму и Севастополе, было выдано 26140 биометрических, 18622 небиометрических заграничных паспорта, а также 5304 биометрических и 7075 небиометрических документов для выезда за границу детей до 16 лет.

То есть, процесс идет, а сейчас, после введения безвиза, пойдет еще быстрее.

В связи с предоставлением Украине безвизового режима с Европейским союзом у Украины появился шанс использовать этот повод для возвращения населения Крыма. Об этом рассказал журналист Айдер Муждабаев.

«Желание опять стать по паспорту украинцами, конечно, будет у многих в Крыму. В Крыму вообще растет разочарование Россией, оно находится на критическом уровне... Сейчас именно тот момент, когда иллюзий относительно России у многих крымчан нет, Украине нужно было бы активизировать свои усилия в деле возвращения Крыма и на международной арене, и на внутренней», – заявил он.

И с этим нельзя не согласиться. Реальный безвизовый режим с Европой нанес сокрушительный удар по виртуальным скрепам.

В четверг мне позвонил старый знакомый и поинтересовался, часто ли я езжу в Украину, сложно ли пересекать границу и тому подобное. Для чего это ему надо, мой товарищ не сказал. Но ведь и так понятно.

Андрей Покровский, «Крым. Реалии»