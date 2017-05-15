Забытые герои Второй мировой войны 15.05.2017, 13:56

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Страница книги «Адысэя палешука»

В минском музее пройдет вечер памяти ветеранов Армии Андерса.

17 мая состоится вечер памяти солдат Второго польского корпуса (Армии Андерса) из Беларуси, которые участвовали в освобождении Италии от нацистов, передает «Радые Свабода».

Мероприятие организовано совместно посольством Польши в Минске, Государственным музеем истории Великой отечественной войны и историком Игорем Мельниковым. Во время мероприятия состоится презентация книг «Забытые герои» и «Адысэя полешука».

Как уточняет автор исследований Игорь Мельников, первая из них рассказывает о судьбах белорусских андерсовцев, а также солдат Первой польской независимой воздушно-десантной бригады, которые осенью 1944 года освобождали Голландию от нацистов.

Вторая - это автобиографические воспоминания белоруса, солдата 3-й карпатской стрелковой дивизии Павла Ничипорука, который был сослан большевиками в ГУЛАГ, а потом в Армии генерала Андерса боролся против нацистов под Монте-Кассино, в Болонии и Анконе. Об уникальной судьбе этого человека Свобода недавно писала.

Игорь Мельников

«На долю моего героя выпали жестокие испытания, - говорит Игорь Мельников. - Он это описывает в своих воспоминаниях: не самая простая жизнь в 1930-е годы, потом ГУЛАГ, война. Но самая главная причина, по которой мы еще неоднократно встретимся, - это Армия Андерса. Да, есть 9 Мая, большой праздник для всех, которое мы будем отмечать. Тем не менее в этот день следует вспомнить солдат свободы, которые во время Второй мировой войны боролись с нацизмом. Собственно говоря, именно ради этого такие исследования и делаются, и именно под эту дату я готовил последнюю книжку. Хотя, правда, было понятно, что 9 Мая не будет никаких презентаций, но они в том или ином виде все равно состоятся».

В рамках вечера памяти также будет показан документальный фильм «Долгий путь домой» производства «Мастерской Владимира Бокуна». Лента рассказывает о судьбе белорусского андерсовца Якуба Конона.

В прошлом году в музее истории Великой Отечественной войны уже приходила выставка, посвященная истории службы белорусов во Втором польском корпусе. И вот очередная отличная возможность вспомнить этих солдат свободы.

Среди прочего посетители увидят аутентичную униформу и снаряжение бойцов 5-й кресовой пехотной дивизии, солдаты которой отметились особым героизмом во время битвы под Монте-Кассино. Кроме этого, будут продемонстрированы артефакты, связанные со службой белорусов в Армии Андерса. Наконец, каждый желающий сможет пополнить свою домашнюю библиотеку книгами «Забытые герои» и «Адысэя полешука».

Вечер памяти начнется 17 мая в 17.30 в кинозале Государственного музея истории Великой отечественной войны.