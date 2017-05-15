«Немецкая волна»: Белорусские власти давят на оппозицию через детей 1 15.05.2017, 14:11

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В Беларуси снова звучат угрозы в адрес оппозиционеров и журналистов.

Семьи некоторых из них грозят признать неблагополучными и отобрать у них детей, пишет «Немецкая волна».

Угрозы признать семьи неблагополучными и отобрать детей ранее звучали в адрес зампредседателя Консервативно-христианской партии БНФ Юрия Беленького, правозащитниц и общественных деятелей Кристины Шатиковой и Татьяны Андреевой. В декабре 2010 года после задержания и помещения в СИЗО экс-кандитата в президенты Андрея Санникова и его жены журналистки Ирины Халип социальные службы пытались забрать у родителей Халип малолетнего сына арестованных Даниила.

Журналистке грозят забрать ее ребенка в интернат

Сейчас соответствующие службы взялись за семьи журналистки телеканала «Белсат» Ларисы Щиряковой и бывшего зампреда движения «За свободу» Алеся Логвинца. Домой к родителям Щиряковой приходили сотрудники милиции, угрожая забрать ее 10-летнего сына Святослава в интернат, если Лариса не прекратит свою журналистскую деятельность. Она уже более десяти раз привлекалась к административной ответственности за сотрудничество с Белсатом и «незаконное изготовление и распространение продукции СМИ», подвергалась многочисленным штрафам, сумма которых исчисляется сотнями евро.

Алеся Логвинца задержали 23 марта, накануне Дня Воли, когда он выходил из подъезда своего дома вместе с 22-летним сыном Антоном. В милицейской машине политика избили, в результате чего он оказался в больнице. 29 марта Логвинца осудили на 10 суток административного ареста за то, что он «ругался матом в общественном месте и не реагировал на замечания сотрудников милиции».

Логвинец рассказывает, что до его ареста никто не проявлял никакого интереса к их семье. А потом к ним домой пришли двое социальных педагогов из школы, к которой приписан почти годовалый сын политика, и куда ребенок должен пойти только через несколько лет. Они прибыли, как сообщили, чтобы проверить, не является ли ситуация в семье неблагополучной, поскольку из суда пришла бумага, что Алесь был осужден.

«Неблагополучный» Логвинец

«Одна из этих педагогов проявила излишнюю инициативу, что меня возмутило, поскольку она начала советовать моей жене, как я должен себя вести. Более того, прозвучала угроза, что если я продолжу действовать, как я действую (хотя я не знаю, в курсе ли она, чем я занимаюсь), то нашу семью поставят на учет как социально неблагополучную», - говорит политик.

Журналисты побывали дома у Логвинца, проживающего в минском микрорайоне «Малиновка», и не нашли признаков социального неблагополучия. Квартира политика, расположенная на 9 этаже многоэтажного дома, небольшая, но уютная. В зале стоит просторная детская кроватка, много игрушек, с которыми любит возиться веселый карапуз - 11-месячный сын Володя.

По мнению Логвинца, действия социальных педагогов выглядят как давление на его семью: «Вот так государство показывает своим гражданам, что они все время под контролем, и если будут себя вести не так, как от них ожидают, то у них могут быть проблемы. Это очевидное нарушение прав, причем не только прав родителей, но и ребенка, поскольку задача государства защищать права детей, а не запугивать их родителей».

Опасный декрет

В своих действиях представители властей ссылаются на принятый еще в ноябре 2006 года декрет Лукашенко № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».

Алесь Логвинец уверен, что данная проблема должна шире освещаться в СМИ и обсуждаться в экспертном сообществе, а самим родителям необходимо защищать свои права: «Государство не должно нам указывать, каким образом мы можем высказывать свое отношение к нему, поскольку государство - это мы все, и власти должны уважать наши права».