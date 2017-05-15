Видеофакт: В канале в парке Горького плавают бобры 6 15.05.2017, 14:13

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Минчане снова заметили в парке Горького бобра — животное вальяжно плавает по каналу у реки Свислочь.

Видео сняли вечером в выходные. За грызуном с интересом наблюдали прохожие вокруг.

Бобров видели в столице и раньше. В начале 2015-го они повалили деревья на берегу Свислочи. В мае этого года грызуна ловили в центре Витебска, а в апреле — у проходной рудоуправления в Солигорске и на гребном канале в Бресте, пишет tut.by.

Напомним, в 2013 году встреча трех брестских рыбаков с бобром закончилась трагически. За желание сфотографироваться с животным один из них поплатился жизнью.

В Беларуси несколько лет растет численность этого вида. А весной даже выпустили колбасу из мяса бобра.