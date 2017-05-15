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Французский танк получил пушку больше, чем у «Арматы»

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  • 15.05.2017, 14:24
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Фото: soha.vn

Новое боевое отделение танка, спроектированное под столь мощную пушку, получило название «Терминатор».

Вьетнамское информационное агентство Soha News разместило фотографии новой модификации французского основного боевого танка AMX-56 «Леклерк», оснащенного мощным 140-миллиметровым орудием, пишет tut.by.

Новое боевое отделение танка, спроектированное под столь мощную пушку, получило название «Терминатор» (The Terminator).

Фото: soha.vn

Вес новой модификации танка увеличился до 60 тонн. Боекомплект орудия насчитывает 31 выстрел.

Фото: soha.vn

Визуально машина от предыдущей модификации отличается не только орудием, но и башней большего размера. 140-мм пушка была спроектирована в центре разработки и производства вооружений в Бурже, в настоящее время являющемся отделением концерна Nexter.

Фото: soha.vn

Сейчас в Европе ведутся разработки танков нового поколения, инициированные появлением российского танка Т-14 на универсальной гусеничной платформе «Армата». Т-14 вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82, но представители российского ВПК отмечали возможность установки более мощной 152-мм пушки.

Выстрел для 140-мм пушки и для 120-мм орудия танка «Леклерк»
Фото: soha.vn

В Германии также была разработана 130-мм пушка длиной ствола 51 калибр, которая имеет на 50% большее могущество, чем известная 120-мм/55 танковая пушка L55. Представители отметили, что новое орудие способно поразить любые современные танки концерна Rheinmetall, в том числе Т-14 «Армата» и новейшие модификации Т-90.


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