Французский танк получил пушку больше, чем у «Арматы»4
- 15.05.2017, 14:24
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Новое боевое отделение танка, спроектированное под столь мощную пушку, получило название «Терминатор».
Вьетнамское информационное агентство Soha News разместило фотографии новой модификации французского основного боевого танка AMX-56 «Леклерк», оснащенного мощным 140-миллиметровым орудием, пишет tut.by.
Новое боевое отделение танка, спроектированное под столь мощную пушку, получило название «Терминатор» (The Terminator).
Вес новой модификации танка увеличился до 60 тонн. Боекомплект орудия насчитывает 31 выстрел.
Визуально машина от предыдущей модификации отличается не только орудием, но и башней большего размера. 140-мм пушка была спроектирована в центре разработки и производства вооружений в Бурже, в настоящее время являющемся отделением концерна Nexter.
Сейчас в Европе ведутся разработки танков нового поколения, инициированные появлением российского танка Т-14 на универсальной гусеничной платформе «Армата». Т-14 вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82, но представители российского ВПК отмечали возможность установки более мощной 152-мм пушки.
В Германии также была разработана 130-мм пушка длиной ствола 51 калибр, которая имеет на 50% большее могущество, чем известная 120-мм/55 танковая пушка L55. Представители отметили, что новое орудие способно поразить любые современные танки концерна Rheinmetall, в том числе Т-14 «Армата» и новейшие модификации Т-90.