Лев Марголин: Деньги от Нового Шелкового пути вряд ли попадут в Беларусь 6 15.05.2017, 14:40

Лев Марголин

Фото с сайта ucpb.org

Китайский проект не испытывает нужды в Беларуси.

Почему Беларусь может не попасть в категорию получателей китайской помощи — об этом экономист Лев Марголин рассказал сайту zautra.by.

Китай в ближайшие три года выделит 60 миллиардов юаней (8,7 миллиардов долларов) в качестве помощи развивающимся странам, участвующим в строительстве Нового Шелкового пути, заявил 14 мая на форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс и один путь» председатель КНР Си Цзиньпин.

— Может ли Беларусь рассчитывать на получение какой-то части из озвученной китайским лидером суммы, однозначно утверждать сложно, потому что Китай — это такая непознанная страна, и никто не знает, чем они руководствуются, — говорит Лев Марголин. — Но я склонен полагать, что вряд ли.

По словам экономиста, Новый Шелковый путь пройдет по среднеазиатским странам, которые не имеют достаточно средств для финансирования строительства, хотя критически важны для этого проекта, например, Таджикистан, Кыргызстан.

— Беларусь не является страной, критически необходимой для Китая и его проекта, — уверен эксперт.

Беларусь, по мнению экономиста, если исходить из величины валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, относится скорее не к развивающимся, а к среднеразвитым странам.

— Хотя рыночные понятия не полностью применимы к Беларуси, — отмечает экономист. — Во всем мире, если продукция произведена, значит, она кому-то нужна, кто-то ее купит и за нее заплатит. У нас же к ВВП относится продукция, которая, возможно, и отгружена не будет, а если и будет, то не будет оплачена. Но вместе с тем она входит в объемные показатели, учитывается при определении рентабельности производства. И если смотреть, например, на заработную плату, то, наверное, мы относимся к не очень развитым странам.