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Медики назвали продукты, которые не надо покупать в супермаркете

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  • 15.05.2017, 14:57
  • 4,023

От некоторых товаров лучше и вовсе отказаться.

Есть продукты, которые просто опасно покупать в супермаркетах. Например, это хлеб, а все потому, что его делают из обработанной химией муки, пишет orthodox.od.ua.

Колбасы, сосиски и подобные товары богаты канцерогенами, лучше есть свежее мясо. Опасно покупать в магазинах нарезанные овощи, салаты, из-за того, что в них много консервантов и могут содержаться опасное бактерии.

Не стоит брать фруктовые йогурты и сдобу якобы с фруктовой начинкой, там очень много сахара и химии.

Холодный чай, который продают в супермаркете - это источник огромного количества сахара, лучше сделать такой чай дома. Кроме этого стоит с осторожностью употреблять майонез из магазина.


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