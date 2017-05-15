Жители Брестчины «заработали» на постановачных авариях более $ 25 тыс 1 15.05.2017, 15:40

5,587

«Дорожным театралам» грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Безработного жителя Барановичей и его знакомого, индивидуального предпринимателя из Ивацевичей, подозревают в инсценировке двух ДТП, пишет belsat.eu.

- Благодаря инсценировке они смогли заработать более $ 25 тыс., – рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Первая авария произошла 27 ноября прошлого года рядом с деревней Соколово Березовского района. Тогда страховая компания «Промтрансинвест» выплатила подозреваемым водителям в общей сложности более Br 19 тыс. Через полгода, 6 августа 2016 года, приятели снова якобы попали в ДТП, сообщает представитель УВД. Авария была подстроена в Барановичах, с участием одного из автомобилей из предыдущего ДТП. В результате страховых выплат друзья завладели денежными средствами компании на общую сумму Br 29,7 тыс.

Действиями водителей заинтересовались сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями, по материалам проверки которых Ивацевичский районный отдел Следственного комитета возбудил против мужчин уголовные дела за мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.