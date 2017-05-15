Россельхознадзор забраковал более 80 тонн сухого молока из Беларуси 15.05.2017, 15:49

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Ведомство задержало белорусское сухое молоко из-за перемаркировки.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям задержали несколько крупных партий сухого молока из Беларуси, сообщает interfax.by.

Так, 12 мая была обнаружена перемаркировка 20 тонн сухой молочной продукции. В частности, на крафт-мешки с логотипом ОАО "Бабушкина крынка" была нанесена этикетка с указанием в качестве производителя предприятия "Молочный полюс" (Беларусь). При этом были видны срывы первичных этикеток.

"Это свидетельствует о том, что производителем является ОАО "Бабушкина крынка", в отношении которой в соответствии с указанием Россельхознадзора от 29 марта 2017 года введены временные ограничения на поставки сухого молока в Российскую Федерацию", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что, "несмотря на явно мошеннические действия отправителя", груз сопровождался сертификатом государственной ветеринарной службы Беларуси.

сообщает также, что "в настоящее время в брянском ППУ "Красный камень" по аналогичным обстоятельствам задержано еще три партии сухого молока общим весом более 60 тонн, которые также сопровождались ветеринарными сертификатами, гарантирующими безопасность поставок".

По мнению ведомства, данные факты указывают на отсутствие системы контроля безопасности продукции, ввозимой в Российскую Федерацию для переработки.