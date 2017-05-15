Первый день Макрона: Германия, Меркель, ЕС 15.05.2017, 15:36

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Эммануэль Макрон

Фото: AFP

Визит президента Франции в Берлин призван продемонстрировать единство двух ведущих стран ЕС.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон в первый же свой рабочий день отправляется в Германию. Визит проевропейски настроенного Макрона в Берлин призван продемонстрировать единство двух ведущих стран ЕС, в то же время победа Макрона над "антиевропейской" Марин Ле Пен дает Евросоюзу передышку, но еще не решает его проблемы, пишет bbc.com.

Эммануэль Макрон по ходу предвыборной кампании выступал за реформу Евросоюза и более тесную интеграцию стран зоны евро. Единую валюту сейчас используют 19 из 28 стран ЕС.

Макрон предлагает ввести единый бюджет и должность министра финансов стран еврозоны, а также создать отдельный парламент этих стран. В правящей коалиции Германии единого мнения насчёт этих предложений нет; по-разному относятся к ним и другие страны ЕС.

Ангела Меркель горячо приветствует победу сторонника укрепления ЕС Макрона, с которым она встречалась еще в марте, когда он был кандидатом в президенты.

В то же время о предложениях Макрона об ускоренной интеграции стран еврозоны Меркель высказалась осторожно и скорее отрицательно, заявив, что пока не видит причин менять нынешнюю политику Германии.

Не считает эти планы реалистичными и член Еврокомиссии от Германии, соратник Меркель по ХДС Гюнтер Эттингер.

"Идеи вроде создания поста министра финансов еврозоны - это мечтания", - сказал Эттингер несколько дней назад.

Неохота платить

Идеи Макрона подразумевают в том числе распределение финансовой ответственности за проблемы южных стран ЕС: Греции, Италии и Португалии.

"Эти идеи совершенно не устраивают богатую, но прижимистую Германию, другой локомотив европейского проекта", - пишет издание Politico.eu.

В то же время министр финансов и однопартиец Меркель Вольфганг Шойбле поддержал если не все идеи Макрона, то по крайней мере его предложение о парламенте еврозоны.

В поддержку Макрона высказывался и Зигмар Габриель - лидер Социал-демократической партии и министр иностранных дел в коалиционном правительстве Германии.

Германия хотела бы от Макрона и его будущего правительства, чтобы они прежде всего занялись решением экономических проблем самой Франции, а именно сокращением государственных расходов и либерализацией "социалистического" трудового законодательства.

Макрон обещает эти реформы, но о том, сможет ли он их провести, можно будет рассуждать только после июньских выборов в парламент Франции.

Двухскоростные раздоры

Другие страны Евросоюза традиционно по-разному относятся к идее "двухскоростной Европы", продолжением которой по сути являются идеи Макрона.

Испанское правительство, напротив, на днях передало в Еврокомиссию предложения о реформах в еврозоне, которые лежат в русле идей Макрона.

"Идея Европы двух скоростей обсуждается уже давно, и в принципе она вполне разумна. Более того, видимо, формирование "европейского ядра" в перспективе неизбежно, ибо только так можно сохранить сам европейский проект. Но дьявол в деталях. Например, крайне сложно выработать устраивающие всех принципы и механизмы взаимодействия институтов "большого ЕС" и "европейского ядра", - отмечает пражский независимый аналитик Юрий Федоров.

"Победа Макрона сняла перспективу или, если хотите, непосредственную угрозу длительного - два-три года - периода неопределенности для ЕС. Я, кстати, не уверен, что в случае победы Ле Пен ей удалось бы быстро и без проблем вывести Францию из ЕС. Но наступило бы время разброда и шатания, когда было бы совершенно неясно, как будут разворачиваться события. Избрание Макрона несколько стабилизировало ситуацию", - продолжает Юрий Федоров.

Но для того, чтобы воспользоваться этой временной стабильностью и провести реформы, нужна общая стратегия, а ее, как признают эксперты, пока нет.

К тому же дело тормозят электоральные циклы: пока не пройдут июньские парламентские выборы во Франции и сентябрьские выборы бундестага в Германии, ни о каких серьезных решениях и реформах говорить невозможно.