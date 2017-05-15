Почему стыдобище – это не только про белорусский хоккей 2 Алесь Коваль

15.05.2017, 16:04

Сборная разочаровала на ЧМ, но есть в жизни белорусов вещи, которые разочаровывают еще сильнее, не так ли?

Александр Лукашенко недавно жестко отозвался о выступлении сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею.

На момент заявления сборная потерпела пару разгромных поражений и без набранных очков занимала последнее место в группе. Так что гнев главного хоккейного фана страны понятен.

С другой стороны, довольно удивительно, что Александр Лукашенко жестко критикует только хоккеистов и прочих спортсменов. Причем критикует часто. Помимо спорта, в Беларуси есть много других сфер жизни, в которых дела немногим лучше (а то и хуже), чем в хоккее. И, кстати, за итоги работы там несет ответственность в том числе высшее руководство страны.

Давайте сравним различные аспекты жизни белорусского общества с соперниками сборной Беларуси на групповом этапе чемпионата мира. Начнем, собственно, с хоккея.

Картина не лучшая. А теперь перейдем к вещам поважнее.

Валовой внутренний продукт на душу населения – ключевой экономический показатель. Он демонстрирует, сколько товаров и услуг производится в той или иной стране в расчете на каждого ее жителя. В восьмерке стран, с которыми мы соперничаем на чемпионате мира, мы по этому показателю полные аутсайдеры. Интересно, это стыдобище или позорище?

Считается, что чем более развита страна, тем дольше живут ее граждане. Поэтому ожидаемая продолжительность жизни считается одним из ключевых показателей развития страны. В конце концов, мы ведь хотим жить как можно дольше!

Впрочем, средний швейцарец, француз или канадец посмотрит на 10 чемпионатов мира больше, чем белорус.

Далее – индекс развития человеческого потенциала. Это показатель, который сопоставляет основные характеристики человеческого потенциала (уровень жизни, грамотности, образованности и долголетия) в различных странах. Здесь мы, к сожалению, тоже вылетаем из элиты.

Другие показатели, по сути, являются производной от уровня жизни. Так что не удивительна и статистика самоубийств.

По следующему показателю мы – многократные чемпионы мира. Всемирная организация здравоохранения не раз ставила Беларусь на первое место по потреблению крепкого алкоголя. Впрочем, в данном случае лидерство – это плохо.

Кстати, вы знали, что почти 40 процентов жителей Беларуси не имеют доступ к интернету? То есть это те люди, которые вообще не получают альтернативной белорусскому телевидению и радио информации. Про «стыдобище» в хоккее они наверняка знают, а вот о реальной экономической и политической ситуации в стране – едва ли.

Приведем также три довольно узких показателя. Первый – индекс экономической свободы. Он рассчитывается на основе десяти показателей – свобода бизнеса, свобода торговли, налоговая свобода, свобода от правительства, денежная свобода, свобода инвестиций, финансовая свобода, защита прав собственности, свобода от коррупции, свобода трудовых отношений. Белорусские «тунеядцы» передают привет.

Перед матчами текущего чемпионата мира на «Беларусь 5» крутят рекламу на тему того, как хорошо жить в Беларуси. Одним из аргументов является место в топ-40 стран по легкости ведения. Это абсолютная правда, но соперникам по группе на ЧМ-2017 мы уступаем и здесь.

А как у нас дела со свободой прессы? Упс...

Алесь Коваль, «Трибуна»