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Путин не сказал, будет ли участвовать в «выборах»

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  • 15.05.2017, 16:03
Владимир Путин
Фото: getty images

Президент России считает преждевременным сообщать о том, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах.

"Нет", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, не пришло ли время озвучить решение о том, планирует ли он участвовать в выборах, передает Интерфакс.

В феврале этого года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин пока не делал никаких заявлений по поводу своего участия в президентских выборах 2018 года, предвыборная кампания пока не началась, и в Кремле сейчас другая повестка дня.

"Президент Путин сам неоднократно говорил, что считает преждевременным делать какие-то электоральные заявления, он никаких заявлений до сих пор не делал. Пока еще есть достаточно времени до начала электоральной кампании, пока еще повестка дня другая ", - сказал он 21 февраля журналистам.


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