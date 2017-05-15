Геннадий Федынич: Впереди – новые протесты 1 15.05.2017, 16:05

ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: GAZETABY.COM

Белорусы уже давно не верят бумажным цифрам властей, которые не соответствуют действительности.

Послушать чиновников – белорусы уже почти в раю: «тунеядцев» «трудоустроили» к 1 мая, к концу года обещают среднюю зарплату в тысячу рублей, ВВП за первый квартал 2017 года вырос на 0,3%. Вот только уже никто не верит в «абяцанкі-цацанкі».

Что же на самом деле происходит в стране? На это вопрос belprauda.org ответил лидер независимого Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

Рабочие места для «тунеядцев» освобождают за счет пенсионеров

– Правительство отрапортовало, что за первый квартал ВВП вырос на 0,3%. Радиоэлектронная промышленность согласна с официальной статистикой?

– Радиоэлектронной промышленности в прежнем виде практически не осталось – говорить не о чем.

На Минском тракторном заводе, чтобы достичь зарплаты в 400 долларов, сделали все субботы рабочими. Рабочие и получают 800 рублей, а убери субботы – получат только 600 рублей. Рабочий человек получает свои 400 долларов, однако за счет того, что с человека последние жилы тянут. Вместо работы в одну смену рабочий тянет полторы.

В развитых странах даже 0,3% – это рост. Но к белорусским цифрам я отношусь с большим сомнением: нет толчка для развития экономики. Даже руководители предприятий в растерянности: оборудование старое, технологии – прошлого века, за энергоносители приходится платить больше, чем в России. С директоров требуют выдавать продукцию, но как обеспечить качество?.. Их поставили в идиотскую ситуацию.

Все старые проблемы остались, никакого прорыва в промышленности нет.

– Выполнимо ли требование Лукашенко довести среднюю зарплату в промышленности до тысячи рублей?

– Известны предприятия, на которых рабочие отрабатывают субботы уже за будущий декабрь. Соответствующие цифры нарисуют, в этом нет сомнений, но достигнут показателей за счет самих рабочих. Хорошо еще, что есть даже такая работа, но заработать 500 долларов нормально работая в одну смену не получится!

А как быть с районными центрами, где зарплата сегодня составляет 100-150 долларов? За счет чего им поднимут зарплату хотя бы до 300 долларов? На новополоцких «Нафтане» или «Полимире» зарплаты составляют даже больше 350-400 долларов. Но в городе, помимо них, работают только ликеро-водочный и молочный заводы, все остальные – стоят.

А взять Червень, Слуцк, Дзержинск, Барановичи? Орша, Молодечно – лидеры по безработице, а здесь работы днем с огнем не сыскать.

Новый министр труда уже отрапортовала, что к 1 мая правительство трудоустроило 85 тысяч безработных. Мы запросили каждый райцентр информацию или ссылку на такую информацию, сколько трудоустроили, на какую зарплату, и сколько людей вообще отказалось от работы. Мы проанализируем все ответы и подготовим свой мониторинг.

Мы готовы вместе с вертикалью организовывать круглые столы на местах; не потому, что хотим что-то контролировать или сотрудничать с властью, а потому, что везде живут люди, и у нас есть желание им помочь. И жить они хотят не завтра, не послезавтра, а сегодня. А то заместитель Бобруйского горисполкома заявляет: пусть приходят безработные, трудоустрою все – ни одно предприятие не отказывает. Я подсказал своим активистам: берите троих безработных и водите к нему, пока не трудоустроит на приличную работу – и так делайте ежедневно. Два-три человека можно устроить, а куда девать тысячи?..

– Что сейчас происходит на промышленных предприятиях? Массовые сокращения по-прежнему идут?

– Известно, что сейчас активно сокращают пенсионеров. Существует негласный приказ, что в деревнях, в райцентрах, на предприятиях сокращают пенсионеров, чтобы освободить места для потенциальных «тунеядцев». Лично мне известны подобные факты на Брестчине.

– Что ждет белорусскую промышленность в обозримом будущем?

– Правительство будет пускать пыль в глаза людям, и будет рапортовать о достижениях, которые невозможны в существующих условиях. Кобяков, естественно, желает задержаться на своем месте как можно дольше, поэтому и будет докладывать, что мы «на плаву».

– Удастся ли Кобякову долго удержаться на посту председателя правительства?

– В существующих условиях – вряд ли. Нет никаких оснований для роста ВВП, что подтверждают прогнозы МВФ, а бумажные цифры просто не будут соответствовать действительности: народ в них давно уже не верит.

– Социально-экономическая ситуация будет ухудшаться. Протесты нетунеядцев прошли, наступил дачный период, который скоро закончится. Как будет реагировать народ?

– Тот, кто попал под каток репрессий, обозлены еще больше. Очень много денег перечислено на поддержку семей репрессированных – такого еще не было. Это значит, что белорусы стали другими. Сегодня белорус не пойдет на улицу под лозунги «Давайте выйдем». Существуют конкретные проблемы, которые должно решать правительство; правительство не решает – значит, надо выходить на улицу и менять это правительство.

Проблема «тунеядцев» – не единственная. Не меньший резонанс может вызвать так называемая «пенсионная реформа»: пенсионный возраст увеличили задним числом. В страховой стаж уже не засчитывают учебу, службу в армии, декретный отпуск…

За рубежом ты можешь рожать детей всю жизнь, потому что существует поправочный коэффициент, который делает твою пенсию не ниже, а выше, чем в среднем по стране. Реальное состояние здоровья белорусов тоже не достигло уровня Польши, Щвеции, Франции, а вот взять да увеличить пенсионный возраст, потому что нет денег – на это власть способна. В отсутствии денег виноваты люди? Нет, виновато руководство страны. Почему человек отучился, а ты этот срок исключаешь из трудового стажа? А почему ты молчал раньше? Любая страна заинтересована, чтобы каждый человек имел лучшее образование. Только не у нас.

– Но нынешний пенсионный возраст у мужчин – 63 года еще не верхняя планка?

– Министерство здравоохранения и не даст информацию о том, сколько белорусов не дотянули до пенсионного возраста после его повышения. Ведь после смерти пенсия пропадает, она не достается ни жене, ни детям. Но человек отпахал всю жизнь! Введите закон: в случае смерти пенсия на определенный срок достается детям. А в Беларуси по-прежнему действует сталинский принцип: нет человека – нет проблемы. Разве это по-людски?

Жертвами нового страхового стажа станут от 800 тысяч до миллиона человек – с нынешних 4,5 миллионов трудоспособного населения.

– Жить невозможно, но жить надо. Как?

– Многие будут делать «карту поляка», чтобы искать лучшей доли в Польше. На Гродненщине люди продают коттеджи, чтобы уехать в Польшу. Многие перейдут на подножный корм.

Лето скоро проскочит, как закончилась весна, даже не начавшись. Все проблемы остались нерешенными, они загнаны еще глубже. Валютные запасы у людей заканчиваются. Семьи оказались на грани скандалов из-за нехватки денег. Все старые и новые проблемы, хочет того Лукашенко или нет, перенесутся на предприятия, в организации, а с них – на улицу. Поэтому сейчас идет давление: любой ценой поднять зарплаты – и отрапортовать.

– Ухудшение социально-экономической ситуации приведет к новым протестам и эмиграции?

– Совершенно верно: к локальным протестам и массовой эмиграции. Уезжают самые лучшие.

– Существует ли выход из тупика?

– Нужно повсеместно оказывать давление на руководство страны с требованием провести честные и прозрачные выборы: по новому Избирательному кодексу при новом составе Центризбиркома. Возможно, новая власть уйдет через полгода, ведь ей придется разгребать авгиевы конюшни. Если власть реально сделает главной ценностью человека, гражданина, и реально сделает все возможное, то тогда возможен цивилизованный диалог между гражданским обществом и властью.