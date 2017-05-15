Нина Богинская: Самый правильный выбор - на суды не ходить, штрафы не платить 3 15.05.2017, 16:14

НИНА БОГИНСКАЯ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Активиста оштрафована в общей сложности на $9 тысяч.

Общественная активиста Нина Богинская 15 мая заочно оштрафована судом Центрального района на 50 базовых величин (1150 рублей). Ее судили за участие в акции 1 мая в Минске.

Нина Богинская сказала «Свабодзе», что не пошла на суд, потому что у нее «нет времени». Всего с 2016 года она должна выплатить государству более 18 000 тысяч рублей. Это штрафы за участие в акциях и одиночных пикетах.

«Штрафов у меня уже очень много. Я их не плачу, государство высчитывает из пенсии, ежемесячно забирают 20% в зачет штрафов. Сама я не плачу и даже отказываюсь от помощи, которую мне предлагают различные организации. Я считаю, что не надо платить, так как таким образом мы поддерживаем стагнацию - отдаем деньги, которые выделены на развитие, в карман существующего режима».

В прошлом году государство выставило на аукцион дачу Нины Богинской. Предполагалось, что вырученные деньги покроют штрафы. Но участок никто не купил. Активиста говорит, что поговорила с двумя потенциальными покупателями, объяснила им ситуацию, и те отказались от покупки. Теперь она по-прежнему выращивает на участке фрукты и овощи.

«Люди поняли, что это политическое дело, и никто не захотел в него влезать. К тому же участок оценили в 3500 рублей, этого далеко не хватило бы, чтобы заплатить штрафы. Не знаю, что будет дальше с этим продажей, но я как ездила, так и езжу на свою дачу. Считаю, что этот участок мой. Я считаю, что самый правильный выбор - на суды не ходить, штрафы не платить».