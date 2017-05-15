Лукашенко лишил должностей несколько заместителей министров

Лукашенко лишил должностей несколько заместителей министров1
- 15.05.2017, 16:34
Также диктатор освободил от должности директора Департамента по туризму и Министерства спорта и туризма.
Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Качановский и заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис освобождены от должностей.
Это предусмотрено постановлением совета министров от 12 мая 2017 года №352, сообщает БелТА.
Замминистры освобождены от должностей в связи с выходом в отставку.
Перминова Елена освобождена от должности директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма в связи с переводом к другому нанимателю (пункт 4 части второй статьи 35 Трудового кодекса).