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Лукашенко лишил должностей несколько заместителей министров

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  • 15.05.2017, 16:34

Также диктатор освободил от должности директора Департамента по туризму и Министерства спорта и туризма.

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Качановский и заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис освобождены от должностей.

Это предусмотрено постановлением совета министров от 12 мая 2017 года №352, сообщает БелТА.

Замминистры освобождены от должностей в связи с выходом в отставку.

Перминова Елена освобождена от должности директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма в связи с переводом к другому нанимателю (пункт 4 части второй статьи 35 Трудового кодекса).


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