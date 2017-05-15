Лукашенко лишил должностей несколько заместителей министров 1 15.05.2017, 16:34

Также диктатор освободил от должности директора Департамента по туризму и Министерства спорта и туризма.

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Качановский и заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис освобождены от должностей.

Это предусмотрено постановлением совета министров от 12 мая 2017 года №352, сообщает БелТА.

Замминистры освобождены от должностей в связи с выходом в отставку.

Перминова Елена освобождена от должности директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма в связи с переводом к другому нанимателю (пункт 4 части второй статьи 35 Трудового кодекса).