Концерт Змитера Войтюшкевича в Варшаве прошел с аншлагом 15.05.2017, 16:40

Змитер Войтюшкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Известный белорусский музыкант представил в польской столице альбом «У нашых снах».

Концерт Змитера Войтюшкевича состоялся 14 мая в варшавском клубе «DZIKA Strona WISŁY».

Известный белорусский музыкант презентовал альбом «У нашых снах», который является отчетом за 10 лет его творческого сотрудничества с поэтом Владимиром Некляевым.

Некляев также должен был выступать на концерте, но накануне недавно отбывший административный арест поэт получил повестку в суд на 17 мая.

Во время концерта Змитер Войтюшкевич читал стихи Некляева, например, «Бывай, Яблонская, бывай», «Шалік» и другие.

Войтюшкевич исполнил песни из альбома «У нашых снах», произведения на стихи польского поэта Рафала Воячека, а также свои старые хиты и новые песни.

На концерт Войтюшкевича были выкуплены все билеты, кроме белорусов, на выступление пришли украинцы и поляки.

Сайт Charter97.org сделал фоторепортаж с концерта.